El PRO está atento a las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de 2027, y cada vez observa con mayor dificultad que Javier Milei pueda imponerse en una primera vuelta. En este contexto, el partido continúa trabajando en su reconstrucción interna y en la definición de su estrategia electoral.

Recientemente, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, lanzó una propuesta para conformar un frente electoral que incluya a Mauricio Macri y que logre vencer tanto al mileísmo como al peronismo. Desde el PRO aseguraron que “no lo descartamos para nada”, aunque aclararon que las conversaciones están en una etapa muy inicial.

Mauricio Macri y sus encuentros partidarios

En paralelo, Mauricio Macri prepara una serie de encuentros partidarios, con el próximo previsto para el 17 de abril en Resistencia, Chaco, como parte de su gira para fortalecer el partido.

Desde el relanzamiento del PRO en marzo, donde Macri convocó a sus seguidores en un discurso sin referencias a los casos de $Libra y Manuel Adorni, el partido sigue debatiendo su rol dentro del actual escenario político. El expresidente evitó críticas directas al gobierno de Milei tras recibir una advertencia contundente de los gobernadores y de su propia bancada parlamentaria, que amenazaron con retirarse si se atacaba abiertamente al líder libertario. Este episodio reveló los límites a la autonomía de Macri dentro del PRO.

Así, el principal dilema del partido es definir si se aliarán con Milei para 2027 o si impulsarán un frente propio con candidaturas propias, en un contexto político donde las alianzas y estrategias electorales están en plena redefinición.