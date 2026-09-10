Milei mantiene en agenda un viaje a Londres en medio de la tensión por Malvinas

El presidente Javier Milei mantiene en agenda un posible viaje a Londres hacia fines de octubre, en un momento de creciente tensión entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

La posibilidad de la visita fue ratificada esta semana por fuentes oficiales, aunque desde la Casa Rosada aclararon que todavía no hay una fecha confirmada ni está definida la presencia del mandatario. El vocero presidencial Adrián Ravier señaló que también está prevista una nueva edición de la Argentina Week en Londres, pero que la participación de Milei aún se encuentra en evaluación.

Una de las actividades que podría formar parte de la agenda presidencial es una conferencia en la Universidad de Oxford. Según fuentes citadas por medios argentinos, el viaje también podría coincidir con la London Metal Exchange Week, prevista para octubre, aunque todavía no existe un programa oficial cerrado.

La eventual visita adquiere especial relevancia por el nuevo escenario en torno a Malvinas. Desde la cadena nacional del 3 de septiembre, el Gobierno profundizó su estrategia contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas y anunció un proyecto de ley para ampliar las sanciones.

Milei también afirmó que la cuestión Malvinas debe convertirse en una política de Estado y sostuvo que no debería existir una grieta entre los distintos sectores políticos en torno al reclamo de soberanía. El Gobierno informó además que ya abrió procedimientos sancionatorios contra 60 personas y empresas vinculadas directa o indirectamente con actividades hidrocarburíferas en la zona.

Del lado británico, la posición oficial se endureció en paralelo. La ministra de Exteriores Kirsty McNeill afirmó ante el Parlamento que no existe ninguna duda sobre la soberanía británica de las islas y ratificó el respaldo del Reino Unido a los habitantes del archipiélago.

En este contexto, una eventual visita de Milei a Londres sería seguida con especial atención. No está previsto por ahora un encuentro bilateral con autoridades británicas, y la propia Casa Rosada evitó confirmar una agenda diplomática para el viaje.

La última visita bilateral de un presidente argentino al Reino Unido fue la de Carlos Menem en 1998. Si finalmente Milei concreta el viaje, se produciría casi tres décadas después, aunque en un escenario político y diplomático muy diferente.