El presidente Javier Milei viajó este jueves a Mar del Plata para participar de ejercicios navales a bordo del portaaviones estadounidense USS Nimitz, en una actividad que refuerza la cooperación militar entre ambos países. El mandatario partió por la mañana acompañado por una comitiva reducida, en el marco de una agenda que combina defensa, geopolítica y vínculos internacionales.

Los ejercicios fueron organizados por el Comando Sur de Estados Unidos junto a la Embajada estadounidense y la Armada Argentina, con el objetivo de mejorar la interoperabilidad entre fuerzas. Las maniobras se desarrollaron en aguas del Atlántico Sur, frente a las costas de Mar del Plata y Necochea, e incluyeron operaciones de búsqueda y rescate, defensa aérea y tácticas navales conjuntas.

Durante la jornada, se llevaron a cabo demostraciones con aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, en lo que fue el cierre de una serie de ejercicios militares. Milei arribó al portaaviones en un avión de transporte Grumman C-2 Greyhound, diseñado específicamente para operar en este tipo de buques, lo que marcó uno de los momentos más destacados de la visita oficial.

La presencia del jefe de Estado en estas maniobras es interpretada como un gesto de alineamiento estratégico con Estados Unidos, en un contexto internacional donde la cooperación en materia de defensa gana relevancia. Junto a Milei participaron funcionarios clave del área, como el titular de Diputados Martín Menem y autoridades militares, consolidando una señal política y militar en el vínculo bilateral.