La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, citó a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza para una reunión que se realizará el miércoles a las 9.30 en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, con el objetivo de reordenar la estrategia parlamentaria tras los cambios en el Gabinete y la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.

Del encuentro participarán Diego Santilli, quien podría asumir como nuevo ministro coordinador; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y los dirigentes Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. Según fuentes oficiales, la intención es reactivar la agenda legislativa del oficialismo, que quedó trabada durante los últimos meses por la situación política y judicial que atravesó Adorni.

En principio, Javier Milei no participará de la reunión, ya que viajará a Paraguay para asistir a la cumbre del Mercosur. Tampoco se espera la presencia del asesor presidencial Santiago Caputo, quien en las últimas horas volvió a dejar expuestas las tensiones internas con un mensaje publicado en redes sociales, donde cuestionó a quienes “operan a los propios” y generan ruido dentro del oficialismo.

La convocatoria se enmarca en una mayor intervención de Karina Milei en la coordinación política y legislativa. Tras las dificultades registradas en el Senado, donde el oficialismo no logró avanzar con proyectos que consideraba prioritarios, en la Casa Rosada comenzaron a revisar el funcionamiento del bloque libertario en la Cámara alta.

En paralelo, el Gobierno creó un nuevo grupo de WhatsApp para coordinar la estrategia parlamentaria, integrado por Karina Milei, Ignacio Devitt, “Lule” Menem y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

La relación con Bullrich atraviesa un momento de tensión. En sectores cercanos al karinismo sostienen que la senadora actúa “en función de su propio rédito político” y le atribuyen parte de las dificultades para ordenar la agenda en la Cámara alta. Después de la sesión frustrada en la que el oficialismo buscaba avanzar con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en Balcarce 50 comenzaron a evaluar mecanismos para fortalecer el control político sobre el bloque del Senado.

En el entorno de Karina Milei destacan, en cambio, el desempeño del oficialismo en Diputados, donde logró avanzar con la sanción del Súper RIGI y otros proyectos considerados estratégicos por el Gobierno.