El Gobierno nacional comenzará este lunes una nueva semana de actividad con una reunión de Gabinete encabezada por el presidente Javier Milei. El encuentro está previsto para las 10 en la Casa Rosada y tendrá como uno de sus principales ejes el análisis de la agenda de trabajo y los objetivos legislativos para el último trimestre del año.

La reunión se producirá luego de la participación de Milei en la denominada Argentina Week y de su regreso a Buenos Aires. El oficialismo buscará ordenar las prioridades de gestión y avanzar con los temas que pretende impulsar en el Congreso durante los próximos meses.

El Presidente buscará definir las prioridades de gestión y los objetivos legislativos para el último trimestre.

La agenda presidencial continuará a las 13, cuando Milei participe en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de la presentación de cartas credenciales de los embajadores de Bélgica, Irlanda, Finlandia e Israel. La actividad marcará además un componente diplomático dentro de la jornada del mandatario.

La actividad política tendrá continuidad el martes. A las 11, el vocero presidencial Adrián Ravier retomará su habitual conferencia de prensa y, dos horas después, se realizará una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno. Allí podría continuar el debate en torno a la reforma electoral y la eliminación de las PASO, uno de los temas que el oficialismo busca llevar al Congreso.

La eliminación de las PASO aparece entre los temas que el oficialismo busca discutir en el Congreso.

Durante esa misma jornada también habrá actividades de distintos integrantes del Gabinete. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, participará de la inauguración del Pabellón de Mujeres de Alto Riesgo en Ezeiza, mientras que el ministro de Salud, Mario Lugones, disertará en el AmCham Health Forum 2026. Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participará de la apertura de los Premios Revista Quórum en la Facultad de Derecho de la UBA.