Día de la Independencia: Javier Milei irá a Tucumán para el 9 de Julio y buscará una señal política de los gobernadores

Javier Milei viajará la próxima semana a San Miguel de Tucumán para encabezar los actos oficiales por el Día de la Independencia. La actividad central se desarrollará durante la noche del 8 de julio en la Casa Histórica, donde participará de la vigilia que dará paso a la conmemoración de los 210 años de la firma del acta de 1816.

La presencia del Presidente fue confirmada por las autoridades tucumanas luego de una comunicación oficial de la Casa Rosada. Según trascendió, Milei arribará acompañado por integrantes de su gabinete y participará de las actividades protocolares previstas para la fecha patria.

La visita adquiere relevancia política porque se producirá en medio de las conversaciones que el Gobierno mantiene con los gobernadores por temas vinculados a recursos, obras públicas y proyectos legislativos que requieren respaldo en el Congreso.

La relación entre Milei y Jaldo sumó gestos de acercamiento durante el año

No será la primera vez que el Presidente visite Tucumán en 2026. En marzo pasado, Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fueron recibidos por el gobernador Osvaldo Jaldo en una reunión que fue interpretada como una muestra de diálogo entre la Casa Rosada y uno de los mandatarios provinciales con mejor vínculo con la administración libertaria.

La imagen conjunta que volverán a protagonizar durante los festejos por la Independencia podría convertirse en una señal política relevante en momentos en que el oficialismo necesita sostener acuerdos con las provincias para avanzar con parte de su agenda legislativa.

El jefe de Gabinete Diego Santilli recibió a gobernadores provinciales y al jefe de Gobierno porteño en Casa Rosada - Foto: Archivo

Durante la vigilia está previsto que se entone el Himno Nacional Argentino y se desarrollen los actos protocolares en el histórico Salón de Jura de la Casa Histórica de Tucumán, uno de los sitios más emblemáticos de la historia argentina.

Para los ciudadanos, la actividad tendrá un fuerte valor simbólico, pero también una lectura política: mostrará el estado de la relación entre el Gobierno nacional y las provincias en una etapa clave para la gestión de Milei, tras la reciente salida de Manuel Adorni.