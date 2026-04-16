Horas antes de su tercer viaje a Israel desde el inicio de su gestión, Javier Milei recibió en la Casa Rosada al titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berenstein. De la reunión también participó el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno. Además, el Presidente grabó una entrevista para el canal israelí Achsav 14, que será emitida durante este fin de semana.

El encuentro entre Milei y Berenstein, que reafirma una vez más sus sólidos vínculos con Israel, tuvo lugar a las 16.30 luego de que el Presidente participara el día anterior del cierre del encuentro empresarial de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham). Allí ratificó el rumbo económico y defendió la continuidad de la “ortodoxia” fiscal como eje de su programa de gobierno.

Este viaje de Milei a Israel está previsto entre el 19 y el 22 de abril y se enmarca en los festejos por el Día de la Independencia de ese país. Tal como publica la agencia Noticias Argentinas, en el oficialismo sostienen que la agenda puede sufrir alteraciones debido a la guerra en Medio Oriente.

“Esto es minuto a minuto”, sostienen en Casa Rosada aunque confían en que Milei pisará Israel sin problemas. Durante la gira, el mandatario será condecorado con la Medalla Presidencial de Honor por su par israelí, Isaac Herzog, y se prevé una agenda orientada a profundizar la cooperación política y diplomática.

Además, el Gobierno evalúa avanzar con gestos de alto impacto, entre ellos el eventual anuncio del traslado de la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén, una señal que reforzaría el posicionamiento internacional de la administración libertaria. Pero aún no está confirmado.