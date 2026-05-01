El Ministerio de Seguridad denunciará al diputado nacional Rodolfo Tailhade por supuesto espionaje ilegal, luego de las declaraciones que realizó sobre la vida privada de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La decisión fue confirmada por fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

La polémica se originó durante la sesión en la que Adorni presentó su informe de gestión ante la Cámara de Diputados. Allí, Tailhade sostuvo que Angeletti habría utilizado custodia oficial para salir de noche con amigas y también mencionó un viaje a Madrid realizado en septiembre de 2025.

Tras el cruce político, el Gobierno resolvió avanzar judicialmente al considerar que el legislador difundió información vinculada a movimientos privados y desplazamientos personales que podrían provenir de tareas de seguimiento o acceso irregular a datos sensibles.

Los dichos de Tailhade que detonaron la denuncia

Durante su intervención en el recinto, Tailhade afirmó que la esposa de Manuel Adorni utilizaba recursos de seguridad oficial para actividades personales. Luego amplió sus acusaciones y aseguró que Angeletti viajó en primera clase a Madrid junto a cinco “mamis del colegio”.

El diputado también sostuvo que ella habría financiado los pasajes y la estadía del grupo. Las declaraciones generaron inmediata repercusión dentro del oficialismo y motivaron la decisión del Ministerio de Seguridad de llevar el caso a la Justicia.

Desde el Gobierno consideran que los datos mencionados por el legislador podrían haber sido obtenidos mediante mecanismos incompatibles con la ley.

La respuesta del diputado kirchnerista

Lejos de retroceder, Tailhade desafió públicamente al Ejecutivo a concretar la denuncia judicial.

“Espero con ansias que me haga la denuncia. Ojalá me denuncien porque eso va a significar que voy a poder ir a la Justicia a demostrar todo lo que dije”, afirmó en una entrevista posterior.

La declaración anticipa que el conflicto podría escalar en tribunales y convertirse en un nuevo capítulo de confrontación entre el oficialismo y sectores del kirchnerismo.

Un nuevo choque entre política y privacidad

El caso vuelve a poner en discusión los límites entre el control político, la investigación parlamentaria y la privacidad de funcionarios y familiares.

La acusación de espionaje ilegal es especialmente sensible en Argentina debido a antecedentes históricos vinculados al uso de información reservada, seguimientos y presuntas operaciones de inteligencia sobre dirigentes políticos, periodistas y empresarios.

En este contexto, la denuncia del Ministerio de Seguridad no solo apunta a las declaraciones de Tailhade, sino también al posible origen de la información que difundió públicamente.

¿Qué consecuencias judiciales podría tener?

Por el momento, el Gobierno no difundió el contenido completo de la presentación judicial ni los delitos específicos que incluirá la denuncia.

Sin embargo, la causa podría abrir una investigación para determinar:

cómo se obtuvo la información mencionada;

si existió acceso indebido a datos personales;

y si hubo utilización ilegal de mecanismos de inteligencia o seguimiento.

Además, el expediente podría derivar en pedidos de pruebas, registros de viajes y análisis sobre el uso de custodias oficiales.

Hasta este viernes, el Ministerio de Seguridad ultimaba los detalles de la denuncia contra Rodolfo Tailhade, mientras el diputado ratificó públicamente cada una de sus declaraciones.

Se espera que en las próximas horas el Gobierno formalice la presentación judicial y que la causa quede en manos de la Justicia federal, en un escenario que promete profundizar la tensión política entre el oficialismo y el kirchnerismo.