La llegada del papa León XIV a la Argentina será uno de los acontecimientos centrales de noviembre. El pontífice arribará el domingo 8 de noviembre al Aeroparque Jorge Newbery y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, con una agenda que combinará celebraciones religiosas, reuniones con autoridades y visitas a instituciones sociales. Será la primera visita de un Papa a la Argentina desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

Durante la primera jornada, León XIV participará de la ceremonia de bienvenida y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. También visitará el Monumento al General San Martín y el Palacio Libertad. El lunes 9 tendrá una de las actividades centrales con una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo, además de una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y reuniones con representantes sindicales, movimientos sociales y referentes religiosos.

El pontífice mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei durante la jornada de bienvenida en Buenos Aires.

El martes 10, el Papa viajará a Córdoba para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y reunirse con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes. El miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y encabezará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir rumbo a Lima, Perú.

La visita también tendrá impacto en el calendario laboral. El Gobierno estableció el lunes 9 de noviembre como feriado nacional en todo el país. Además, el martes 10 será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Córdoba, mientras que el miércoles 11 alcanzará a la provincia de Buenos Aires. Las jornadas especiales fueron dispuestas en función de las actividades y los operativos previstos para recibir al pontífice.

Una de las actividades centrales será la misa multitudinaria prevista en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Por la magnitud de las convocatorias, se preparan operativos de seguridad, tránsito y transporte en los puntos donde se desarrollarán las actividades. En la Ciudad de Buenos Aires se prevén cortes de calles y restricciones en sectores cercanos a los lugares de celebración. La organización busca facilitar la participación de los fieles y garantizar los traslados durante los cuatro días de la visita.

El cronograma de la inactividad bancaria

Viernes 6 de noviembre: Día del Bancario (no hay actividad financiera).

Sábado 7 y Domingo 8 de noviembre: Fin de semana habitual.

Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional dispuesto por la visita del papa León XIV.

Martes 10 de noviembre: Feriado bancario decretado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Con este esquema, el servicio presencial en todo el territorio nacional se interrumpirá durante cinco jornadas seguidas y retornará formalmente el miércoles 11 de noviembre.