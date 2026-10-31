Aeroparque, Casa Rosada y Palacio Libertad: cómo recibirá Milei al papa León XIV

El presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery cuando llegue a la Argentina el domingo 8 de noviembre desde Montevideo y será uno de los principales protagonistas de su agenda durante los tres días de visita. El mandatario también mantendrá una reunión bilateral en Casa Rosada y compartirá con el pontífice una actividad en el Palacio Libertad, donde está previsto que pronuncie un discurso.

Mientras se acerca el arribo, el Gobierno nacional ajusta los últimos detalles del recorrido y define qué funcionarios acompañarán las distintas ceremonias. Este lunes se realizará una reunión de coordinación con representantes del Vaticano para revisar el cronograma y la logística de cada actividad.

El encuentro tendrá lugar por la tarde en el Palacio San Martín. Por el Gobierno participarán el secretario de Culto, Agustín Caulo; el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida; y Mara Gorini, colaboradora de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La delegación de la Santa Sede incluirá integrantes de su Oficina de Viajes, entre ellos el responsable de coordinar los desplazamientos del Papa y el conductor del papamóvil. La reunión permitirá repasar las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Milei acompañará al pontífice en el inicio de la visita

La primera jornada tendrá como punto central el recibimiento en Aeroparque y el encuentro en Casa Rosada. Luego, Milei y León XIV participarán de una actividad en el Palacio Libertad, donde el Presidente tiene previsto tomar la palabra. Tanto ese acto como la misa del lunes podrían transmitirse por cadena nacional, según indicaron fuentes oficiales.

El 9 de noviembre, el mandatario asistirá a la primera misa que el Papa ofrecerá en el país, en el Monumento a los Españoles. También se espera la presencia de todos los integrantes del Gabinete nacional y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a funcionarios de su administración.

La agenda continuará el martes 10 en Córdoba, donde León XIV encabezará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). Para esa actividad está prevista la participación de Karina Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el gobernador Martín Llaryora y miembros de su Gabinete.

El Gobierno definió quiénes estarán en las últimas actividades

La última jornada incluirá una visita del pontífice a la Basílica de Luján. En esa ceremonia, el Poder Ejecutivo estará representado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. También asistirá el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Milei, por su parte, acompañará la partida de León XIV desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El vuelo está previsto para las 14, cuando el Papa continuará su gira por el continente con destino a Perú.

La representación nacional no participará de todas las actividades pastorales y sociales. El Gobierno confirmó que no habrá funcionarios en la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, el encuentro con el clero en Córdoba ni la celebración de vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

La misma decisión se aplicará al encuentro con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA) y a la recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en Villa Devoto. Así, la presencia de Milei quedará concentrada en el recibimiento, los encuentros oficiales y las principales ceremonias públicas de la visita.