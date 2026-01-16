La Asociación de Recursos para Contribuyentes y Autónomos (ARCA) publicó las nuevas escalas del monotributo que comenzarán a regir a partir del 1° de febrero de 2026. Esta actualización modifica los límites de facturación anual, los valores mínimos y máximos para cada categoría, así como los montos mensuales que deben abonar los contribuyentes.

El ajuste responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el segundo semestre del año anterior, lo que impacta directamente en los topes de facturación y en los parámetros que determinan la categoría correspondiente dentro del régimen simplificado.

Con los nuevos valores, se redefinen los ingresos brutos anuales permitidos para las categorías que van desde la A hasta la K. Además, se actualizan los criterios vinculados a la superficie afectada a la actividad, el consumo de energía eléctrica y los alquileres devengados anualmente.

Nuevas escalas y montos mensuales

En lo que respecta a los montos mensuales del monotributo, que incluyen el impuesto integrado, aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a la obra social, también sufren modificaciones. Estos varían según la categoría y el tipo de actividad, ya sea locaciones, prestaciones de servicios o venta de cosas muebles.

A partir de febrero, los pagos mensuales oscilarán desde $42.386,74 para las categorías más bajas hasta $1.381.687,90 para la categoría K en actividades de locación y prestación de servicios, según el cuadro oficial difundido por ARCA.

Ante estos cambios, los monotributistas deberán verificar si corresponde realizar una recategorización obligatoria. Si los parámetros superan o se encuentran por debajo de los límites establecidos para la categoría actual, será necesario actualizarla. En caso contrario, se mantiene la categoría vigente.

La recategorización debe efectuarse dos veces al año: en enero, hasta los primeros días de febrero, y en julio, de forma obligatoria para todos los contribuyentes que se encuentren en esta situación.

Para realizar el trámite, los monotributistas deben ingresar al Portal Monotributo de ARCA con su CUIT y clave fiscal. Allí, seleccionan la opción “Recategorizarme”, disponible únicamente en los períodos indicados.

Monotributo 2026: actualización de escalas y montos desde febrero

El sistema muestra la categoría actual y permite consultar las escalas vigentes antes de avanzar. Luego, se solicita informar el monto facturado en los últimos 12 meses, si se utiliza un local para la actividad y si se realiza en una provincia adherida al Monotributo Unificado. Con estos datos, el sistema calcula automáticamente la categoría sugerida. Finalmente, el contribuyente verifica y confirma la recategorización, que tendrá efecto en el pago del mes siguiente, pudiendo además imprimir la credencial de pago correspondiente.