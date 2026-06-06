La familia de Carlos Alberto "Indio" Solari confirmó que el velorio del músico se realizará este domingo 7 de junio desde las 11 en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, en el partido bonaerense de Avellaneda. La noticia fue comunicada a través de un mensaje difundido por el círculo íntimo del artista, quien falleció este viernes a los 77 años tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico en su casa de Parque Leloir.

El espacio elegido para la despedida se encuentra sobre la avenida Mitre al 5.000, dentro del Parque de los Trabajadores. Según detallaron los organizadores, el homenaje permanecerá abierto "hasta que haga falta", con el objetivo de que todos los seguidores del cofundador y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota puedan darle el último adiós, celebrar la última misa ricotera.

Un llamado al respeto para los seguidores

En el comunicado, la familia y los allegados del músico hicieron especial hincapié en que las jornadas estarán marcadas por el respeto y la convivencia entre quienes se acerquen al lugar. "Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros", expresaron.

Además, convocaron a los fanáticos identificados históricamente como "redondos", "fundamentalistas" y "marsupiales" a compartir el momento de manera pacífica, evitando provocaciones y situaciones de conflicto. La despedida incluirá canciones, muestras de afecto y distintos homenajes espontáneos que acompañarán el recorrido de miles de seguidores que llegarán desde distintos puntos del país para rendir tributo al cofundador y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El comunicado de la familia de Solari para anunciar el lugar y la hora del velorio en Villa Domínico - Foto: Instagram @indiosalari

El legado de una figura central del rock argentino

El mensaje difundido por la familia concluyó con una reflexión sobre la trascendencia artística del cantante y compositor. "El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra", señalaron.

La muerte de Solari generó una profunda conmoción en el ámbito cultural y artístico argentino. Durante más de cuatro décadas construyó una de las trayectorias más influyentes del rock nacional, primero junto a Los Redondos y luego como solista, convirtiéndose en una figura de culto para varias generaciones.