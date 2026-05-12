Preocupa la cantidad de casos de maltrato animal y crueldad animal ocurridos en Neuquén. Entre el 2025 y lo que va del 2026 ya hubo más de 300 denuncias.

Julieta González, asistente letrada de la Fiscalía de Delitos Ambientales, aclaró que todos estos casos ingresaron formalmente al Ministerio Público Fiscal (MPF). Además, la funcionaria judicial agrega que se ve un incremento en estas problemáticas pero también refleja un aumento de conciencia para denunciar, ya que hay más medios para hacer la denuncia.

Qué cantidad de denuncias por maltrato y crueldad animal hubo y cuáles son los motivos

La asistente detalló que tan solo la semana pasada realizaron cuatro procedimientos por distintas causas vinculadas a animales. Las estadísticas indican que son 309 los casos ocurridos desde 2025 hasta lo que va de este año, 207 de estas situaciones son por malos tratos hacia los animales y 102 por ejercer actos de crueldad hacia ellos.

González explicó que la causa más común es no alimentar a los perros, más del 90% de las denuncias son por ello. Sin embargo, aclara que existe la posibilidad de que los dueños no tengan los medios o fondos para darle comida a esos animales.

También agregó que junto con la Fiscalía han trabajado por casos de maltrato con caballos, principalmente por dopaje en carreras.

Cómo es la app AM VOZ para denunciar casos de maltrato animal

En Neuquén funciona AM VOZ, una aplicación que se usa desde 2019 para recibir este tipo de casos. La misma permite realizar la denuncia desde cualquier dispositivo Android, desde cualquier punto de la provincia. La denuncia ingresa al sistema y a partir de ahí es verificada para tomar acciones al respecto.

"Se analiza si corresponde la intervención de la Fiscalía o de otro tipo, permite hacer un abordaje integral de lo relacionado a los animales, incluso en casos de mascotas sueltas", detalló González.

Para que la denuncia pueda ser comprobada y se verifiquen los hechos denunciados, González aclaró a la comunidad que es valiosa la inclusión de imágenes o videos como evidencia. Eso hace que sea más fácil y rápida la actuación de la Fiscalía, aunque no es un requisito.

De qué otra forma se puede denunciar el maltrato animal en Neuquén

Se puede hacer tanto por la aplicación, en la página web del MPF de Neuquén, de forma presencial en sus sedes o en cualquier comisaría de la provincia.

González Indicó que, en general, se solicita no publicar las imágenes de los animales en redes sociales, ya que puede perjudicar el trabajo de las autoridades.

Últimos casos en Neuquén

A partir de una denuncia por AMVOZ, un caballo que presentaba signos de abandono y un fuerte deterioro físico fue rescatado durante un operativo realizado en la zona norte de Centenario por personal de la División Delitos Ambientales de la Policía del Neuquén.

Otro caso de los últimos días fue también por la app, donde rescataron a un perro desnutrido tras un allanamiento por crueldad animal. Como la situación de abandono persistió, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento, que la Justicia autorizó.

Otro de estas situaciones, también denunciada en la app, alertaba sobre la situación de dos perros confinados en un balcón del sector Toma La Familia. Las denuncias de vecinos aseguraban que los animales estaban expuestos a condiciones extremas: sin agua, sin resguardo frente a las bajas temperaturas y bajo el sol directo.