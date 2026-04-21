El reconocido director y guionista Luis Puenzo falleció a los 80 años en la ciudad de Buenos Aires, según confirmó Argentores. La noticia generó profunda conmoción en el ámbito cultural por tratarse de una de las figuras más influyentes del cine argentino.

Puenzo alcanzó el reconocimiento internacional en 1985 con “La historia oficial”, una película que abordó el drama de las apropiaciones de menores durante la dictadura. Al año siguiente, el film obtuvo el primer Premio Oscar para la Argentina en la categoría de Mejor Película Extranjera, un hito histórico para la industria nacional.

A lo largo de su carrera, el cineasta construyó una obra marcada por el compromiso social y la calidad narrativa. También fue nominado al Oscar por Mejor Guion Original, junto a Aída Bortnik, consolidando su prestigio a nivel global.

Nacido el 19 de febrero de 1946, Puenzo inició su camino en el mundo audiovisual en la publicidad durante la década del 60, antes de dar el salto al cine. Fundó su propia productora, donde desarrolló cortos y comerciales que le permitieron perfeccionar su estilo.

Tras el éxito de “La historia oficial”, dirigió producciones internacionales como “Gringo viejo” y “La peste”, trabajando con reconocidos actores de Hollywood. Su filmografía también incluye títulos como “La puta y la ballena”, que reafirmaron su impronta autoral.

Además de su labor como realizador, tuvo un rol activo en la política cinematográfica argentina. Participó en la redacción de la Ley de Cine y fue presidente del INCAA entre 2019 y 2022, contribuyendo al desarrollo de la industria.

Su legado permanece como una referencia fundamental para el cine argentino, no solo por sus logros, sino por su impacto cultural y artístico en varias generaciones.