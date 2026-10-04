Nahuel Gallo caminó 60 kilómetros hasta Luján y renovó su reclamo por los presos políticos en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo participó de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján y recorrió cerca de 60 kilómetros para agradecer por haber recuperado su libertad después de permanecer 448 días detenido en Venezuela. La caminata también tuvo otro propósito: renovar su reclamo por los presos políticos y extranjeros que continúan detenidos en ese país.

Gallo realizó el tradicional recorrido entre Liniers y Luján con una remera que llevaba impreso el mensaje “Liberen a todos los presos políticos y extranjeros”. Una vez finalizada la peregrinación, explicó a través de sus redes sociales los motivos que lo llevaron a participar.

Según relató, caminó hasta la Basílica para agradecerle a la Virgen de Luján por su libertad, por haberlo sostenido durante los momentos más difíciles de su detención y por haber acompañado a su familia durante los más de 14 meses que permaneció privado de su libertad.

Sin embargo, su mensaje estuvo especialmente dirigido a quienes todavía permanecen detenidos en Venezuela.

“Esta peregrinación también fue por quienes todavía no recuperaron su libertad. Pedí especialmente por los presos políticos y extranjeros que continúan detenidos en Venezuela”, expresó Gallo.

El gendarme agregó que durante el recorrido pidió por cada una de esas personas, por su fortaleza y también por quienes las esperan fuera de los lugares de detención.

“Pedí por cada uno de ellos, por su fortaleza y por sus pensamientos, y especialmente por sus familias, que siguen esperando y sosteniendo la esperanza”, manifestó. “Mientras pueda hacerlo, voy a seguir caminando”.

Gallo también agradeció poder reencontrarse con su familia y recuperar actividades cotidianas después de su detención. “Estoy agradecido por estar libre, por tener a mi familia bien y por poder caminar nuevamente”, señaló. Y dejó en claro que pretende mantener públicamente su reclamo por las personas que siguen detenidas: “Mientras pueda hacerlo, voy a seguir caminando también por quienes todavía esperan”.

Finalmente, pidió que la Virgen de Luján proteja a los detenidos y acompañe a sus familias “hasta que llegue el día de su libertad”, y cerró su publicación con dos palabras: “Justicia y libertad”.

El reclamo que Gallo mantiene desde que recuperó la libertad

No es la primera vez que el gendarme utiliza una actividad pública para recordar a las personas que permanecen detenidas en Venezuela. A fines de agosto participó de la edición 2026 de los 21K de Buenos Aires y cruzó la meta con la misma remera que utilizó durante la peregrinación a Luján.

Luego de completar la Media Maratón de Buenos Aires publicó otro mensaje en el que aseguró: “Corrí libre. Mientras cruzaba la meta, no pude dejar de pensar en quienes todavía no pueden hacerlo”.

En aquella oportunidad también cuestionó la situación política y humanitaria venezolana y sostuvo que, pese a los anuncios sobre amnistías y liberaciones, “muchos siguen olvidados”. Gallo hizo especial referencia a ciudadanos extranjeros que permanecen detenidos y aseguró que algunos de ellos enfrentan acusaciones similares a las que recibió durante su propia detención.

“Tengo hermanos que quedaron injustamente privados de su libertad. Hermanos colombianos que se acercan a cumplir dos años sin un debido proceso judicial, acusados bajo las mismas causas con las que me involucraron a mí: terrorismo, espionaje, conspiración y financiamiento al terrorismo”, afirmó.

Desde que recuperó la libertad, Nahuel Gallo convirtió distintas apariciones públicas en oportunidades para mantener visible la situación de quienes permanecen detenidos en Venezuela. Esta vez lo hizo durante una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias de la Argentina, después de caminar los cerca de 60 kilómetros que separan Liniers de la Basílica de Luján.