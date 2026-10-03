“La presencia del santo padre en noviembre impulsa a muchos a salir”: miles de fieles peregrinan a Luján bajo la lluvia

Miles de fieles participan este sábado de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, en una jornada marcada por la lluvia y las tormentas en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires. La movilización comenzó durante la madrugada y se extenderá a lo largo de unos 60 kilómetros, entre el Santuario de San Cayetano, en Liniers, y la Basílica de Luján.

La salida oficial de la Imagen Peregrina de la Virgen se produjo cerca de las 10 desde el Santuario de San Cayetano. Debido a las condiciones climáticas, la imagen es trasladada protegida por un cobertor plástico transparente, mientras los fieles avanzan con pilotos, paraguas y ropa impermeable.

Se estima que más de dos millones de personas participarán de la peregrinación entre este sábado 3 y el domingo 4 de octubre. A lo largo del recorrido se desplegó un amplio operativo de seguridad, salud, asistencia e hidratación para acompañar a quienes realizan la caminata.

García Cuerva: “El Papa se va a encontrar con una Argentina herida”

En la previa de la llegada de los peregrinos a Luján, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, puso el foco en la realidad social que encontrará el papa León XIV durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, habló sobre la próxima visita del papa León XIV.

“Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida por esa famosa grieta”, afirmó García Cuerva. En declaraciones a la prensa luego de una misa en la Catedral Metropolitana, sostuvo además que el país atraviesa un escenario en el que “la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”.

El arzobispo también hizo referencia a las dificultades económicas que atraviesan numerosos argentinos. “Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, expresó.

Sin embargo, García Cuerva también destacó la respuesta de la sociedad frente a esas dificultades y puso en valor el esfuerzo cotidiano de los argentinos. “Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”, señaló.

La visita de León XIV y la esperanza de los fieles

El arzobispo consideró además que la próxima visita del Papa generó entusiasmo entre los participantes de la peregrinación. “Este año la presencia del santo padre en noviembre impulsa a muchos a salir, porque creo que todos estamos entusiasmados con su visita”, sostuvo.

Al referirse a la Argentina que encontrará León XIV, García Cuerva describió también a un pueblo “esperanzado, con ganas de salir adelante y que no baja los brazos”. En ese sentido, señaló que también existe un reclamo para poner un límite a “la intolerancia, la discriminación y el rechazo hacia quienes piensan diferente”.

Una peregrinación marcada por la lluvia

La lluvia no impidió que miles de personas emprendieran el camino hacia Luján. Jóvenes, familias y grupos de distintas parroquias avanzan por el recorrido mientras los equipos de asistencia trabajan para acompañar a los peregrinos.

La lluvia acompaña el recorrido de los peregrinos, que avanzaron protegidos con paraguas, pilotos y ropa impermeable.

García Cuerva definió a la peregrinación como “la expresión de fe más grande del pueblo argentino” y destacó el sentido de encuentro que tiene este domingo a las 7 en la Basílica de Luján y será presidida por el arzobispo de Buenos Aires. Mientras tanto, la caminata continúa bajo la lluvia y con un operativo especial desplegado para asistir a los miles de fiel la movilización. “En el abrazo de la Madre nos reconocemos todos hermanos”, afirmó.

La misa central se realizará este domingo a las 7 en la Basílica de Luján y será presidida por el arzobispo de Buenos Aires. Mientras tanto, la caminata continúa bajo la lluvia y con un operativo especial desplegado para asistir a los miles de fieles que buscan llegar al santuario.