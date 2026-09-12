Algunos sectores de la provincia de Córdoba volvió a vestirse de blanco este sábado por la mañana. Las tardías nevadas se hicieron presentes en las Altas Cumbres y también alcanzaron a distintas localidades del sur, en una postal invernal que sorprendió en la antesala de la primavera.

El fenómeno también se extendió hacia sectores de la vecina provincia de San Luis, mientras que las bajas temperaturas complicaron la circulación en las zonas serranas.

La nieve volvió a las sierras y también llegó al sur de Córdoba

Las nevadas tuvieron mayor intensidad en los sectores serranos, donde las bajas temperaturas favorecieron la acumulación de nieve y dejaron nuevamente paisajes típicos del invierno.

En el sur cordobés también se registraron copos en localidades como Sampacho, Bulnes, Suco, Vizcacheras y Achiras, además de otros sectores del departamento Río Cuarto.

El marcado descenso de la temperatura registrado durante los últimos días generó las condiciones para que la nieve volviera a aparecer en distintos puntos de la provincia.

Cortaron la ruta de las Altas Cumbres

Las condiciones meteorológicas obligaron a extremar las medidas de seguridad en las zonas serranas. La Policía Caminera dispuso el corte total de la ruta provincial E-34, que atraviesa el corredor de las Altas Cumbres.

Las autoridades recomendaron evitar circular por los sectores afectados y extremar las precauciones ante la posibilidad de formación de hielo sobre la calzada y las dificultades que puede generar la presencia de nieve.

Alerta amarilla por nevadas

En paralelo, permanece vigente una alerta amarilla por nevadas para el oeste de Córdoba. El área alcanzada comprende sectores de Cruz del Eje, Villa Dolores, Coquín, Salsacate, Villa Cura Brochero, Villa del Totoral y parte de Jesús María.

La nueva nevada dejó así una particular postal en Córdoba: mientras el calendario se acerca a la primavera, las sierras volvieron a recuperar por algunas horas el paisaje blanco del invierno.