Alerta por nevadas en Neuquén: cómo están las rutas y qué pasa con los pasos internacionales

Las rutas de Neuquén se encuentran transitables durante este viernes 11 de septiembre, aunque desde Vialidad Nacional recomendaron circular con precaución debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a gran parte de la provincia. Hay alertas meteorológicas por lluvias y nevadas previstas para toda la jornada.

El escenario más complejo se mantiene en sectores cordilleranos y precordilleranos, donde las bajas temperaturas, las nevadas y la presencia de hielo pueden dificultar la circulación. Las autoridades solicitaron respetar las indicaciones, mantener distancia de frenado y evitar maniobras de sobrepaso.

Nieve, hielo y pasos fronterizos con precaución

En los pasos internacionales, el Cardenal Samoré se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, aunque con máxima precaución. La calzada presenta sectores con neviscas acumuladas y hielo, por lo que es obligatoria la portación de cadenas físicas.

Desde Vialidad Nacional informaron que personal y equipos trabajan en la zona para mantener la transitabilidad del paso. También recomendaron circular a baja velocidad y extremar los cuidados por las condiciones de la ruta.

En tanto, el paso internacional Pino Hachado permanece cerrado durante toda la jornada debido a las condiciones adversas. La calzada presenta hielo y nieve, con baja adherencia, presencia de animales sueltos y posibilidad de caída de piedras a la altura del kilómetro 48. Equipos de Vialidad trabajan en el sector. Mientras tanto, el paso Mamuil Malal se encuentra habilitado con portación obligatoria de cadenas.

Aumentará la intensidad de las nevadas

El pronóstico indica que durante este viernes aumentará la intensidad de las nevadas en distintos puntos de Neuquén, con posibles acumulaciones importantes en áreas cordilleranas.

Según la información difundida por la Dirección Provincial de Protección Civil, rige alerta amarilla por nevadas para Zapala, Piedra del Águila, Las Coloradas y sectores de la cordillera como Aluminé, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

En esas zonas se esperan acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros de nieve, con la posibilidad de superar esos valores en algunos sectores. Por este motivo, se recomienda consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender viajes y circular con los elementos de seguridad correspondientes.

Mendoza reabrió el Paso Cristo Redentor

En Mendoza, las autoridades confirmaron que el Paso Internacional Cristo Redentor volverá a abrir este viernes 11 de septiembre, luego de permanecer cerrado durante el jueves por las condiciones meteorológicas en Alta Montaña.

El cruce estará habilitado para todo tipo de vehículos, aunque será obligatorio contar con cadenas para nieve debido a las condiciones que pueden presentarse en el recorrido.