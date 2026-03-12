Una encuesta de la consultora Giacobbe y Asociados reveló que la senadora Patricia Bullrich supera al presidente Javier Milei en imagen positiva, aunque el mandatario sigue siendo el candidato preferido dentro de La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027.

El estudio, realizado sobre 2.500 casos entre el 23 y el 27 de febrero, muestra que Milei registra una imagen positiva del 41,7% frente a una negativa del 49,6%.

En cambio, Bullrich obtiene 42,9% de imagen positiva contra un 50,1% de negativa, lo que la ubica levemente por encima del Presidente en ese indicador.

El informe también señala que la imagen de Milei mantiene una tendencia descendente desde febrero de 2025, cuando superaba el 50% de valoración positiva.

Aun así, cuando la encuesta consulta sobre el candidato presidencial de La Libertad Avanza, el nombre más mencionado con amplia diferencia sigue siendo el de Milei.