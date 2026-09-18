El presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof aparecen en situación de empate técnico ante un eventual balotaje presidencial en 2027. Así lo indica una nueva encuesta nacional que, en cambio, ubica al oficialismo por delante de Kicillof en intención de voto para una primera vuelta.

El estudio fue realizado por la consultora Proyección entre el 1 y el 10 de septiembre sobre 1.354 casos a nivel nacional. Tiene un margen de error de +/- 2,66%.

Los números del balotaje y la primera vuelta

Ante la pregunta sobre un hipotético balotaje, Milei obtiene el 40,8% y Kicillof el 40,2%. Una diferencia de apenas seis décimas y comprendida dentro del margen de error. El número de indecisos llega a solo el 5,6%.

El panorama cambia cuando se plantea una elección presidencial con varios candidatos. Allí Milei encabeza con el 36,9%, seguido por Kicillof con el 32%. La dirigente del Frente de Izquierda Myriam Bregman obtiene el 8,2% y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro el 4,3%. En ese escenario, el 9,3% optaría por votar en blanco o impugnar y otro 9,2% se mantiene indeciso.

Encuesta 2027: Milei y Kicillof empatan en un eventual balotaje

La intención de voto por fuerzas políticas

La ventaja del oficialismo también aparece cuando la consulta se realiza por fuerzas políticas. La Libertad Avanza alcanza el 35% y Fuerza Patria el 31,9%. El PRO reúne 5,6%, el Frente de Izquierda 5,5% y Provincias Unidas 3,5%. En este caso, el voto blanco o impugnado llega al 18,5%.

Las señales desfavorables para el Gobierno

El relevamiento muestra, al mismo tiempo, señales desfavorables para el Gobierno en la evaluación de la situación económica. El 50% de los consultados asegura que la economía de su familia empeoró durante los últimos meses. Otro 20,7% considera que se mantuvo "igual de mal".

Además, el 63,1% se muestra pesimista respecto de la evolución económica para los próximos meses. Frente a un 36,9% que considera que la situación mejorará.

La evaluación de la gestión nacional arroja también un saldo negativo. El 42% la califica como "buena" o "muy buena". Mientras que el 52,6% la considera "mala" o "muy mala".

Sobre el rumbo del país, el 37,2% lo considera correcto o muy correcto. El 54,8% lo ve equivocado o muy equivocado. Sin embargo, cuando se pregunta por la continuidad del actual proyecto político, un 27,3% quiere que siga "como está". Otro 14,7% que continúe, pero con cambios.

En tanto, el 36,8% prefiere un nuevo gobierno cercano al peronismo. El 11% un gobierno no peronista.

El análisis de la consultora

Zunino consideró que existe un escenario electoral "abierto, incierto y mucho más parejo que hace seis meses". Señaló que el deterioro del oficialismo todavía no es capitalizado claramente por otra fuerza política.

Para el director de Proyección, Milei conserva centralidad política. Mientras que Kicillof aparece como el dirigente opositor más competitivo. En un contexto en el que, según sostuvo, la situación económica y las demandas de mejores ingresos, salarios y empleo tendrán un papel central en las decisiones electorales de 2027.