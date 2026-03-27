“Nunca pude ver a mi hija”: el duro relato de Ricardo Biasotti

El conflicto entre Andrea del Boca y el empresario Ricardo Biasotti volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez con un fuerte foco en la figura del padre.

Biasotti rompió el silencio y aseguró que hace años no tiene vínculo con su hija, Anna Chiara del Boca, en un relato que vuelve a abrir el debate sobre los conflictos familiares y la pérdida del contacto paterno.

"Hace años que no tengo contacto con mi hija"

El empresario fue contundente al describir su situación personal. Según explicó, el quiebre en la relación no es reciente, hace años que no mantiene ningún tipo de vínculo con Anna, lo que marcó un antes y un después en su vida.

Incluso, detalló que al momento de una de las denuncias en su contra, ya llevaba cerca de nueve años sin contacto con su hija.

Denuncias, polémica y una causa que marcó todo

El conflicto familiar tomó dimensión pública cuando Anna Chiara denunció a su padre por presunto abuso sexual en 2019. Sin embargo, la Justicia resolvió el sobreseimiento del empresario en distintas instancias, señalando que no existía delito.

A partir de allí, el caso quedó atravesado por versiones cruzadas, exposición mediática y una relación completamente quebrada.

La acusación más fuerte: “fui extorsionado”

En sus últimas declaraciones, Biasotti fue más allá y aseguró que fue víctima de una extorsión vinculada al conflicto judicial. Según su relato, habría sido presionado en el marco de una causa para ceder en sus derechos como padre, bajo la amenaza de nuevas denuncias.

Además, sostuvo que su hija habría sido influenciada en el conflicto: “La última denuncia me sorprendió porque no tenía contacto con ella desde hacía años”, afirmó.

Una historia sin vínculo

Con el paso del tiempo, la distancia entre padre e hija no solo se mantuvo, sino que se profundizó.

El propio Biasotti reconoció que desde la infancia de Anna Chiara el vínculo se fue deteriorando hasta desaparecer completamente.

Hoy, el caso vuelve a generar repercusión porque expone una situación que, según distintos sectores, se repite en otros conflictos familiares: padres que quedan completamente fuera de la vida de sus hijos.

Un debate que vuelve a instalarse

El caso reabre una discusión incómoda pero cada vez más presente: qué ocurre cuando un padre pierde totalmente el vínculo cómo influyen los conflictos judiciales y mediáticos y cuál es el impacto real en la vida de los hijos

Mientras las versiones continúan y las posturas siguen enfrentadas, lo cierto es que la historia de esta familia vuelve a poner sobre la mesa una problemática que trasciende lo mediático.