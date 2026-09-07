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ACCIDENTE

Un obrero cayó de un andamio en el Senado y sufrió politraumatismos

El accidente ocurrió este lunes por la tarde y requirió la intervención de la Policía Federal dentro del Senado de la Nación.

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Por Victoria Blanco

Periodista especializada en política y actualidad nacional, con más de 10 años de experiencia en medios digitales y gráficos.

Lunes, 07 de septiembre de 2026 a las 19:23
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Según confirmaron fuentes policiales, el hombre se encontraba trabajando sobre un andamio cuando se produjo la caída.

Un trabajador que realizaba tareas en el Senado de la Nación cayó este lunes desde un andamio y sufrió politraumatismos. El accidente ocurrió durante la tarde y generó un operativo dentro del edificio del Congreso.

Según confirmaron fuentes policiales, el hombre se encontraba trabajando sobre un andamio cuando se produjo la caída. Tras el accidente, intervino personal de la Policía Federal.

El trabajador fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, donde recibió atención médica por las lesiones provocadas por el impacto. De acuerdo con la información disponible, los profesionales constataron que se encuentra fuera de peligro.

El episodio ocurrió en el edificio del Senado y por el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la caída ni sobre las tareas específicas que estaba realizando el trabajador.

La información permanece en desarrollo mientras se aguarda que se conozcan más detalles sobre el accidente y la evolución del hombre, que continúa fuera de peligro tras haber sido asistido en el hospital.

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