La oposición buscará sesionar el próximo miércoles a las 12 en la Cámara de Diputados. El objetivo es emplazar a comisión los proyectos vinculados al endeudamiento de familias. La medida surge en medio de la disparada en la morosidad.

La sesión especial fue confirmada luego de que los bloques opositores reunieran las firmas necesarias. El reclamo principal es dar tratamiento urgente a iniciativas que buscan aliviar la situación de los deudores.

El contexto de la morosidad en Argentina

La morosidad en el sistema financiero expandido pasó del 2,5% al 12,8% en 18 meses. El segmento fintech registra un pico del 22%. La cifra afecta a casi 6 millones de personas, principalmente adultos de entre 30 y 70 años.

Diputados confirman sesión especial para tratar el endeudamiento de familias

La iniciativa opositora apunta a establecer un régimen de refinanciación de deudas para personas físicas. También busca regular las tasas de interés de las billeteras virtuales y tarjetas de crédito. En los últimos meses, gremios y organizaciones sociales denunciaron que las tasas pueden superar el 1.000% anual.

La postura del Gobierno y el debate en el recinto

El oficialismo aún no confirmó su postura frente a la convocatoria. El Gobierno sostiene que el problema de la mora se resolverá con la baja de tasas de interés. También confía en las refinanciaciones voluntarias que ofrecen los bancos. El Ejecutivo rechaza cualquier tipo de intervención estatal en el mercado de crédito.

La sesión del miércoles promete un debate tenso. La oposición buscará visibilizar el impacto social del endeudamiento. El oficialismo defenderá su política de no intervención. La Cámara baja definirá si los proyectos obtienen dictamen para avanzar hacia su tratamiento en el recinto.