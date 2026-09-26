Una agente de la Policía Federal Argentina (PFA) que presta servicios en la comisaría de la Casa Rosada debió ser trasladada de urgencia este viernes al Hospital Churruca tras sufrir un cuadro de convulsiones mientras cumplía funciones en la sede del Gobierno nacional.

Quién es la policía que tuvo convulsiones en Casa Rosada y fue trasladada en helicóptero

La mujer fue identificada como Berta Benítez y, debido a la situación médica que presentó, se dispuso su evacuación aérea desde Balcarce 50 hacia el centro de salud ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios.

Un operativo sanitario que llamó la atención en Casa Rosada

El traslado fue confirmado por fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas, luego de que un helicóptero despegara desde las inmediaciones de la Casa Rosada, una situación que generó consultas y especulaciones entre quienes se encontraban en la zona.

Según trascendió, la oficial presentó convulsiones y fue asistida de inmediato por personal médico y de seguridad, que activó el protocolo correspondiente para su derivación urgente al Hospital Churruca, centro de referencia para integrantes de las fuerzas federales.

La presencia de la aeronave en la sede gubernamental llamó especialmente la atención porque el presidente Javier Milei no se encontraba en Casa Rosada al momento del operativo, sino en la Quinta Presidencial de Olivos.

Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre la evolución de la salud de la agente ni sobre las causas que originaron el cuadro que motivó el traslado.