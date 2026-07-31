Un operario murió tras caer con una motoniveladora a un precipicio: lo encontraron cubierto de nieve

Un operario murió tras caer a un precipicio con una motoniveladora mientras realizaba tareas de mantenimiento de la calzada por el Operativo Invernal 2026 en la zona de la Ruta Nacional 260, en la provincia de Chubut.

El trágico hecho ocurrió este jueves por la noche a la altura del kilómetro 60 de la Ruta Nacional 260, en cercanías al cruce de la Ruta Provincial 51.

Por motivos que hasta ahora se desconocen, Fabián Calderero, de 56 años, cayó a un precipicio con la motoniveladora New Holland RG 170.B Evo que utilizaba para liberar la calzada ante la cantidad de nieve que cayó en las últimas horas.

Desde el medio ADNSur destacaron que los primeros efectivos que llegaron al lugar descendieron por el barranco y encontraron al trabajador despedido de la cabina, cubierto por la nieve y con visibles manchas de sangre.

Ante la dificultad para concretar las tareas de los investigadores, se decidió preservar la escena hasta este viernes por la mañana.

El Ministerio Público Fiscal provincial buscará determinar el motivo del siniestro fatal. Las hipótesis que se barajan es la posible falla mecánica o que el operario haya sufrido algún problema de salud. Además de las pericias en el lugar, se aguarda el resultado de la autopsia a Calderero para determinar la causal de muerte.



