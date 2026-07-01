Una nueva tragedia golpeó a Brasil y en particular a Río de Janeiro este domingo, cuando Caio Rocha Aguiar Arrabal, un guía turístico de 44 años, perdió la vida tras caer desde un precipicio de aproximadamente 150 metros en el sendero Pedra do Macaco.

El incidente ocurrió mientras Caio acompañaba a un grupo de turistas provenientes de Araruama y recorría por primera vez esa ruta. Según fuentes locales, el accidente se produjo cuando Caio intentó subirse a unas piedras para tomarse una fotografía y, al descender, perdió el equilibrio y resbaló.

Guía turístico muere tras caer 150 metros mientras intentaba sacarse una foto en Brasil

La muerte filmada y viralizada por redes

Imágenes que se viralizaron muestran al hombre tratando de bajar por un tramo rocoso cercano al borde del acantilado. En ellas, se observa cómo pierde estabilidad, golpea contra las piedras y finalmente cae al vacío.

Las autoridades informaron que el rescate del cuerpo fue especialmente complejo debido a la inaccesibilidad del lugar, lo que obligó a utilizar un helicóptero para recuperar el cadáver.

Además, se confirmó que Caio Rocha no contaba con una licencia formal para ejercer como guía turístico, lo que añade un factor relevante al contexto de la tragedia.