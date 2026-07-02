Fue identificado como Sergio Pérez, un camionero de 60 años oriundo de la ciudad de Zapala, el conductor que perdió la vida tras desbarrancar con su camión con acoplado en la Ruta Nacional 40, en el sector conocido como La Rinconada, al norte de Junín de los Andes.

El siniestro ocurrió durante la tarde de este miércoles, luego de atravesar el puente sobre el río Collón Curá, en un tramo considerado uno de los accesos hacia la zona cordillerana de la provincia de Neuquén. Por causas que aún se investigan, el vehículo atravesó el guardarraíl y cayó por una ladera de gran pendiente.

El camión atravesó el guardarraíl y cayó por una ladera tras cruzar el puente del Collón Curá.

El comisario inspector Miguel Ángel Poblete, coordinador operativo de la Policía del Neuquén para Villa Traful y Villa La Angostura, informó en diálogo con Mejor Informado que el conductor falleció en el lugar como consecuencia del violento impacto.

De acuerdo a los primeros indicios, en el sector había una importante acumulación de hielo sobre la calzada, lo que podría haber influido en la pérdida de control del vehículo. Sin embargo, la mecánica del hecho continúa bajo investigación.

Sergio Pérez era un transportista muy querido, con amplia trayectoria laboral en el rubro de cargas pesadas.

El accidente ocurrió en La Rinconada, un paraje ubicado sobre la Ruta Nacional 40, inmediatamente después del puente que cruza el río Collón Curá, una zona de tránsito habitual para transporte pesado y vehículos que se dirigen hacia el sur cordillerano.

Tras conocerse la identidad de la víctima, se confirmó que Sergio Pérez era un vecino muy querido de Zapala, con una extensa trayectoria en el transporte de cargas, actividad a la que dedicó gran parte de su vida laboral con compromiso y esfuerzo. Sus conocidos lamentaron profundamente su muerte con conmovedores mensajes en las redes sociales; incluso desde la Municipalidad de Zapala enviaron sus condolencias a la familia.