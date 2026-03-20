El menor Bastián Jerez fue sometido a una nueva intervención quirúrgica en las últimas horas, en el marco de un tratamiento que ya acumula más de 10 operaciones desde el accidente ocurrido el 12 de enero.

Según informó su madre, Macarena Collantes, a través de redes sociales, el procedimiento consistió en la colocación de una nueva válvula, luego de que una tomografía mostrara una leve mejoría respecto al estudio anterior.

“Ya salió del quirófano. Salió todo bien”, comunicó la mujer, quien además pidió continuar con las cadenas de oración por la recuperación de su hijo.

El accidente en La Frontera

El episodio que derivó en las múltiples intervenciones se produjo en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. Allí, el UTV en el que viajaba el menor colisionó con una camioneta.

Desde entonces, el niño permanece bajo tratamiento médico intensivo, con reiteradas cirugías y controles permanentes.

El acompañamiento familiar

En las horas previas a esta última operación, Macarena Collantes compartió un video en sus redes sociales en el que mostró parte del proceso de internación.

“Un camino que no elegimos, pero que nos enseñó lo fuerte que puede ser el amor”, expresó.

Tras la cirugía, también publicó un mensaje dirigido a su hijo: “Vamos hijo, sos muy fuerte. Estamos a un paso de la cuenta regresiva”.

Estado actual y próximos pasos

El menor continúa en etapa de recuperación, bajo seguimiento médico. La evolución dependerá de la respuesta a la nueva válvula colocada y de futuros controles clínicos.

Hasta el momento, no se informó un alta próxima, aunque la familia mantiene expectativas positivas tras la mejora en los estudios.