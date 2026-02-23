Bastián Jerez vuelve a ser intervenido quirúrgicamente este lunes, en lo que será la décima operación desde el grave accidente que sufrió en los médanos de Pinamar. Según informaron sus familiares, la válvula que tiene colocada no estaría drenando el líquido cefalorraquídeo de manera adecuada, lo que obligó a los médicos a tomar una nueva decisión quirúrgica.

La noticia fue confirmada por su mamá, Macarena Collantes, a través de sus redes sociales. Allí explicó que el niño ingresará nuevamente al quirófano al mediodía, luego de que los estudios indicaran que la válvula “no estaría drenando lo suficiente”. “Está produciendo líquido cefalorraquídeo más de lo normal y eso estaría complicando hoy poder seguir avanzando”, detalló.

Se trata de una situación delicada que vuelve a poner en pausa la evolución que el pequeño venía mostrando en las últimas semanas. La intervención será la décima desde el accidente, un dato que refleja la complejidad del cuadro y el largo proceso médico que atraviesa.

En las últimas horas también se conoció la primera imagen de Bastián desde el hospital, una foto que generó una fuerte repercusión entre familiares, amigos y usuarios que siguen de cerca su recuperación. Como en otras oportunidades, su madre pidió cadenas de oración y mensajes de apoyo ante esta nueva instancia.

El menor sufrió un grave accidente tras el choque entre una UTV y una camioneta en los médanos de Pinamar, un hecho que derivó en múltiples intervenciones quirúrgicas y en un seguimiento médico permanente. Desde entonces, su estado de salud ha requerido cuidados intensivos y controles constantes.

Mientras se evalúa su evolución tras esta nueva operación, también avanza el proceso judicial vinculado al siniestro. Macarena Collantes fue citada a declarar el próximo 3 de marzo en el marco de la investigación que busca determinar responsabilidades por lo ocurrido.

La prioridad hoy vuelve a ser la salud de Bastián, que enfrenta otra cirugía en medio de un proceso largo y cargado de incertidumbre, acompañado por el pedido constante de fuerza y solidaridad de su familia.