La oposición logró formalizar la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para este miércoles 9 de septiembre a las 12, en una nueva pulseada con el Gobierno de Javier Milei. El objetivo de los bloques que impulsan la reunión no será votar directamente los proyectos, sino forzar a las comisiones a establecer un cronograma de tratamiento para las iniciativas vinculadas al endeudamiento de las familias y a la emergencia en discapacidad.

La convocatoria fue oficializada por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja. Ahora, la principal incógnita pasa por el quórum de 129 diputados necesario para abrir la sesión.

La oposición llega a esta instancia después de haber reunido 133 votos en la última sesión para avanzar con estas iniciativas. Ese antecedente es utilizado por los bloques opositores para intentar sostener una mayoría que incluye al peronismo y a distintos sectores que habitualmente acompañan algunas iniciativas del oficialismo.

En el temario aparecen alrededor de 50 proyectos relacionados con la problemática del endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad. Uno de los puntos que deberán resolver los bloques será determinar cuáles de esas iniciativas serán incluidas en el pedido de emplazamiento a las comisiones.

La estrategia de la La Libertad Avanza es diferente. El oficialismo busca que los proyectos continúen su recorrido por las comisiones mediante un esquema de reuniones y debate técnico, con la intención de evitar que el recinto establezca plazos obligatorios para su tratamiento.

En ese marco, la Comisión de Finanzas comenzó a trabajar sobre un conjunto de iniciativas relacionadas con el endeudamiento familiar. El cronograma oficial contempla extender el análisis durante septiembre, una alternativa que la oposición cuestiona porque considera que podría dilatar la discusión.

La sesión del miércoles se convertirá así en una nueva prueba para el oficialismo en Diputados. La oposición deberá sostener los acuerdos que le permitieron alcanzar los 133 votos, mientras el Gobierno negocia con bloques aliados para impedir que se reúna el número necesario para abrir el recinto. El resultado de esa pulseada será determinante para establecer si los proyectos avanzan con plazos concretos o continúan bajo el tratamiento de las comisiones durante las próximas semanas.