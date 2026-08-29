La Cámara de Diputados se encamina hacia una nueva semana de negociaciones antes de la sesión especial que la oposición busca realizar el próximo 9 de septiembre. El eje estará puesto en los proyectos vinculados al endeudamiento familiar y la situación de las personas con discapacidad, aunque el principal interrogante será si la convocatoria logra reunir el quórum necesario.

Para iniciar una sesión se requieren 129 diputados presentes. La oposición tomó como referencia los 133 votos que reunió el miércoles pasado durante una votación en el recinto, aunque ese número no garantiza por sí solo que todos esos legisladores vuelvan a estar presentes en la próxima convocatoria.

En paralelo, La Libertad Avanza avanzó con una reunión de la Comisión de Finanzas. El presidente de ese cuerpo, Santiago Pauli, diputado nacional de La Libertad Avanza, convocó a una reunión informativa para el miércoles 2 de septiembre a las 13.30.

La comisión analizará distintos expedientes relacionados con la morosidad. Esa convocatoria modifica el escenario parlamentario porque uno de los temas que la oposición pretende abordar en la sesión especial comenzará a tener tratamiento previo.

La oposición busca acelerar el tratamiento de los proyectos

La estrategia de los bloques opositores apunta a utilizar la sesión del 9 de septiembre para impulsar el trabajo de las comisiones y avanzar hacia la elaboración de dictámenes. Los proyectos sobre endeudamiento familiar tienen giro a más de una comisión, por lo que requieren el tratamiento de distintos cuerpos legislativos antes de llegar al recinto.

La reunión convocada por Finanzas será de carácter informativo. Por esa razón, la discusión entre los bloques también estará centrada en los tiempos del proceso legislativo y en la posibilidad de que los expedientes avancen hacia una instancia de definición.

La oposición busca que las distintas comisiones trabajen de manera coordinada para acelerar el análisis de las iniciativas. El oficialismo, mientras tanto, comenzó a ordenar su agenda parlamentaria con reuniones previas sobre los mismos temas.

El escenario tendrá una nueva instancia el 2 de septiembre y luego llegará la fecha prevista para la sesión especial. Entre ambas jornadas se intensificarán las conversaciones para confirmar presencias y apoyos.

Los bloques provinciales pueden inclinar el resultado

Un grupo de alrededor de 20 diputados vinculados a fuerzas provinciales y bloques de perfil federal aparece como uno de los sectores que podría resultar determinante para alcanzar el número necesario.

Entre esos espacios figuran Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia de Tucumán, Elijo Catamarca y La Neuquinidad. Sus decisiones podrían tener incidencia directa en el resultado de la convocatoria.

Argentina Federal cuenta con nueve integrantes y Elijo Catamarca tiene tres. Los presidentes de ambos bloques, Oscar Herrera Ahuad y Sebastián Nóblega, firmaron el pedido de sesión especial presentado por la oposición.

En Provincias Unidas aparecen diputados como Lourdes Arrieta, Jorge Ávila, Sergio Capozzi, José Núñez, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán. Sus posiciones serán observadas durante los próximos días en el marco de las negociaciones legislativas.

La provincia de Neuquén también tendrá presencia en esa discusión a través de La Neuquinidad. La diputada nacional Karina Maureira forma parte del espacio provincial que responde políticamente al gobernador Rolando Figueroa.

La sesión del 9 de septiembre tendrá así varios frentes abiertos. Por un lado, estarán los proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Por otro, las negociaciones para reunir el quórum y el movimiento de los bloques provinciales, que volverán a ocupar un lugar central en la definición de la agenda de la Cámara de Diputados.