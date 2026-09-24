Reforma del Banco Central: el Senado aprobó cambios y deberá definir Diputados

El Senado aprobó este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, pero introdujo modificaciones al texto que había recibido media sanción de Diputados, por lo que la iniciativa deberá regresar a la Cámara baja para continuar su tratamiento. El proyecto obtuvo 46 votos a favor y 22 en contra en la votación en general.

El principal cambio realizado durante el debate estuvo relacionado con el mecanismo para designar y remover a las autoridades del BCRA. El texto aprobado originalmente por Diputados establecía que para desplazar al presidente o a los integrantes del directorio se necesitaban los dos tercios de ambas cámaras del Congreso. Esa exigencia fue modificada por el Senado.

Con la nueva redacción, la designación y remoción de las autoridades quedará sujeta a una mayoría absoluta del Senado, es decir, la mitad más uno de la totalidad de sus integrantes. De esta manera, la Cámara de Diputados dejará de intervenir en esas decisiones si la modificación es aceptada por los diputados.

El mismo criterio se aplicará al tratamiento de los pliegos de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar la conducción de la entidad. El cambio fue acordado entre el oficialismo y distintos bloques dialoguistas para reunir los votos necesarios durante la sesión de la Cámara alta.

Más allá de esa modificación, el proyecto conserva uno de los puntos centrales de la reforma: limitar el financiamiento del sector público mediante el Banco Central. La iniciativa elimina los adelantos transitorios al Tesoro y establece restricciones para otras formas de asistencia financiera directa o indirecta al Estado nacional, además de contemplar límites para el financiamiento de provincias y municipios.

La propuesta también fija como misión primaria y fundamental del BCRA preservar el valor de la moneda. El objetivo supone dejar atrás el esquema establecido con la reforma de 2012, que incorporó además metas vinculadas con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Otro de los aspectos incluidos en el proyecto está relacionado con la independencia funcional y financiera de la autoridad monetaria. El Ejecutivo sostiene que las nuevas reglas buscan evitar que el Banco Central vuelva a utilizarse como fuente de financiamiento para cubrir las necesidades fiscales del Gobierno.

El proyecto había obtenido la media sanción en Diputados a fines de agosto, cuando fue aprobado por 144 votos contra 102, con nueve abstenciones. En aquella instancia, el oficialismo había conseguido el acompañamiento de sectores del PRO, la UCR y distintos bloques provinciales.

Qué pasará ahora tras la aprobación del Senado

Ahora se abre una nueva instancia legislativa. Al tratarse de una iniciativa que volvió a la Cámara de origen con modificaciones, Diputados deberá resolver si acepta el texto enviado por el Senado o si intenta insistir con la versión que había aprobado originalmente, para lo cual deberá alcanzar las mayorías previstas por la Constitución.

La discusión sobre el Banco Central forma parte de la agenda económica que el Gobierno busca avanzar en el Congreso. El tratamiento en el Senado se produjo además durante una sesión en la que se abordó otro proyecto impulsado por el Ejecutivo, vinculado con la modificación del régimen de Zonas Frías y los subsidios al gas.