Pablo Moyano, secretario general adjunto de Camioneros, participó este miércoles de la movilización convocada frente al Congreso en respaldo a los jubilados y ratificó el acompañamiento de su gremio a las protestas que se realizan cada semana. Además, lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional y contra los gobernadores peronistas que respaldaron la reforma laboral en el Senado.

El dirigente sindical aseguró que la presencia de Camioneros no es un hecho aislado, sino parte de un acompañamiento sostenido. "Nosotros, desde Camioneros, venimos acompañando todos los miércoles con ollas populares cada marcha de jubilados", afirmó, y sostuvo que para el gremio es "una responsabilidad y una obligación" participar de las convocatorias junto a la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales.

En ese contexto, Moyano expresó su expectativa respecto del plan de lucha que impulsa el movimiento sindical y apuntó directamente contra la gestión de Javier Milei. "Esperemos que sea el principio de la derrota de este gobierno que tanto daño le está provocando a los argentinos", manifestó ante la prensa.

El referente de Camioneros también volvió a cuestionar a los gobernadores peronistas que votaron a favor de la reforma laboral. "Creo que no me equivoqué cuando dije hace pocos días que los gobernadores del peronismo nos traicionaron por votar la reforma laboral", sostuvo.

Luego profundizó sus críticas con una frase aún más dura. "Los gobernadores nos cagaron, la Justicia nos cagó: lo único que queda es estar en la calle", afirmó, al defender la continuidad de las movilizaciones como principal herramienta de presión contra el Ejecutivo.

Las declaraciones de Moyano se dieron en el marco del relanzamiento del plan de lucha de la CGT tras el receso por el Mundial 2026. Las organizaciones sindicales ya anticiparon que la próxima convocatoria será el 7 de agosto, con una movilización a San Cayetano, y advirtieron que, si el Gobierno no responde a sus reclamos, podrían avanzar con la convocatoria a un paro general.