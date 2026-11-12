Tras la emotiva visita de cuatro días del papa León XIV a Argentina, en su última misa el mismo se despidió con conmovedoras palabras referidas a Argentina, a sus sensaciones y al recuerdo del Papa Francisco. Luego de su homilía, el papa se mostró conmovido por el afecto recibido en el país.

Como hizo siempre, compartió luego en redes sociales lo que había pronunciado en la misa. Sin emabrgo, agregó un detalle que no había expresado oralmente, donde se refería a que Argentina ahora tenía dos papas: uno que nació aquí y otro por adopción, ya que él se había sentido como en casa.

El mensaje llegó al corazón no sólo de los fieles sino de todos los argentinos, ya que demostró que el amor argentino llegó hasta el papa y se hizo sentir.

Pero luego de que este mensaje sea replicado y compartido en medios y redes sociales, la cuenta oficial del papa lo eliminó. El mensaje quedó sin efecto y ya no se puede encontrar ni en su cuenta de X ni en Instagram, donde inicialmente estaba publicado.

A pesar de que fue borrado, los usuarios tomaron captura y aseguraron que se leyó en todos lados, por lo cual no importa que haya sido eliminado por alguna razón.

Las hipótesis que se manejan indican que esta frase inicialmente estaba escrita para que el papa la lea en la homilía en Luján, sin embargo no fue pronunciada. Luego, su equipo de comunicación copió y pegó todo el texto sin advertir que por alguna razón el Sumo Pontífice evitó esa oración.

Esto podría ser por cuestiones protocolares o diplomáticas, ya que podría causar incomodidad o subjetividad para otros países. Sin embargo no hay ninguna explicación confirmada.