La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, le pidió al papa León XIV durante su visita a Argentina que acompañe y se comprometa con la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico-militar argentina. El planteo quedó expresado en una carta que la organización le hizo llegar al pontífice después de la misa que celebró en la Basílica de Luján.

En el documento, Abuelas estimó que todavía hay alrededor de 300 hombres y mujeres que fueron apropiados y cuya identidad fue falseada. La organización solicitó la colaboración del Vaticano para avanzar en la restitución de sus identidades y conocer qué ocurrió con sus familiares desaparecidos.

La carta también plantea la necesidad de que León XIV continúe el diálogo que Abuelas mantuvo con el papa Francisco, especialmente en relación con la posible apertura de archivos de la Iglesia Católica que puedan aportar información sobre los casos.

El pedido de Abuelas de Plaza de Mayo a León XIV

En la carta, la organización recordó que lleva casi cinco décadas de búsqueda para conocer qué ocurrió con sus hijos e hijas desaparecidos y restituir el derecho a la identidad de las personas apropiadas durante el terrorismo de Estado.

Abuelas advirtió que la tarea no termina con el paso del tiempo ni con el fallecimiento de las integrantes históricas de la organización. Por eso, reclamó que el compromiso alcance también a las nuevas generaciones y a las instituciones que puedan aportar información.

"Es una búsqueda que no termina con el paso del tiempo ni con la partida de las Abuelas de Plaza de Mayo que ya no están", expresaron en el documento.

Otro de los puntos centrales de la carta está relacionado con los archivos de la Iglesia Católica. Durante el pontificado de Francisco, representantes de Abuelas mantuvieron distintos encuentros en el Vaticano para solicitar colaboración en la búsqueda de información sobre el destino de los nietos apropiados y de sus familiares desaparecidos.

La organización recordó que esos encuentros incluyeron pedidos para acceder a documentación que pudiera contener datos relevantes sobre el funcionamiento del aparato represivo y el destino de las víctimas de la dictadura.

Según señalaron, Francisco manifestó su disposición a colaborar e impulsó gestiones que abrieron un espacio de diálogo y reflexión dentro de la Iglesia sobre su actuación durante el terrorismo de Estado.

El reclamo por la memoria, la verdad y la justicia

La carta también incluyó una referencia al escenario político argentino. Abuelas expresó su preocupación por lo que considera ataques del gobierno de Javier Milei a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

En ese contexto, sostuvo que la colaboración del Vaticano puede contribuir a fortalecer la reconstrucción de la memoria colectiva y a mantener vigente la búsqueda de las personas que todavía no conocen su identidad de origen.

El documento concluyó con un mensaje de agradecimiento al pontífice por su visita al país y una expectativa concreta sobre su intervención: "Confiamos en que su palabra y su misión nos ayuden a lograrlo".