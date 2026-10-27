El 27 de octubre de 2010 murió en El Calafate el expresidente y líder político Néstor Kirchner. Su irrupción desde el sur reconfiguró el tablero político argentino, reabrió los juicios por delitos de lesa humanidad y dejó una marca en la militancia juvenil.

A dieciséis años de aquel 27 de octubre de 2010, la figura de Néstor Carlos Kirchner mantiene una presencia ineludible en la escena política argentina. Su sorpresiva muerte, ocurrida en El Calafate durante una jornada marcada por el desarrollo del Censo Nacional, interrumpió la trayectoria de un dirigente que moldeó su carrera desde el sur del país hasta alcanzar la máxima magistratura.

Nacido el 25 de febrero de 1950, el exmandatario consolidó un liderazgo basado en la centralidad de la política y un estilo confrontativo, características que despertaron tanto fuertes adhesiones como profundas divisiones en la sociedad.

Los cimientos en la Patagonia

La construcción política de Kirchner se gestó en el territorio santacruceño. Tras recibirse de abogado en la Universidad Nacional de La Plata, donde militó en el peronismo universitario y conoció a Cristina Fernández, regresó a su provincia natal para articular su propio espacio de poder.

1982: participó en la creación del Ateneo Teniente General Juan Domingo Perón , su plataforma inicial de militancia.

1987: asumió como intendente de Río Gallegos tras imponerse por una ajustada diferencia de 111 votos .

1991 – 2003: ejerció tres mandatos consecutivos como gobernador de Santa Cruz, ampliando su estructura de influencia y proyectándose hacia la política nacional.

La llegada a Casa Rosada

El punto de inflexión institucional se produjo el 25 de mayo de 2003, cuando asumió la presidencia de la Nación con el 22% de los votos, luego de que Carlos Menem desistiera de competir en el balotaje.

En un escenario atravesado por las consecuencias de la crisis de 2001, su mandato imprimió un nuevo rumbo con la consigna de construir "un país normal".

Los ejes de su gestión

Su administración se estructuró sobre pilares que marcaron la agenda de las décadas siguientes: