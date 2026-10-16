El presidente Javier Milei conversó este viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y ambos ratificaron la relación entre los dos países. El contacto se produjo pocas horas después de la visita del mandatario argentino a Washington y tuvo como ejes el comercio bilateral, las inversiones y la seguridad regional.

El Departamento de Estado norteamericano informó sobre la comunicación a través de un mensaje publicado en redes sociales. Según el comunicado, los dos dirigentes “reafirmaron la solidez de la asociación entre Estados Unidos y Argentina”.

Durante la charla también analizaron alternativas para ampliar el intercambio comercial y promover inversiones que consideren transparentes. El texto oficial señaló, además, que ambos gobiernos buscan impulsar la prosperidad y la seguridad compartidas en el continente.

Los gobiernos buscan avanzar en comercio e inversiones

El comunicado estadounidense destacó la voluntad de mantener una coordinación estrecha para alcanzar resultados concretos que beneficien a las sociedades de ambos países. La conversación se enmarca en la agenda de acercamiento entre la administración de Milei y el gobierno de Donald Trump.

Tras conocerse la información, el asesor presidencial Santiago Caputo compartió el comunicado en su cuenta de X. Acompañó la publicación con las banderas de Argentina y Estados Unidos y la consigna “TMAP”, sigla de “todo marcha acorde al plan”.

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El contacto entre Milei y Rubio se produjo antes de la llegada al país de dos representantes de alto rango de la administración estadounidense. Se trata de Christopher Landau, subsecretario de Estado, y Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

La visita de ambos funcionarios se suma a los contactos diplomáticos entre Buenos Aires y Washington. El comercio, las inversiones y la cooperación en seguridad aparecen entre los temas centrales de la agenda bilateral.