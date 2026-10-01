Peregrinación a Luján: cómo será el operativo y en qué zonas habrá cortes de tránsito

La 52° Peregrinación Juvenil a Luján se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. Como cada año, decenas de miles de personas emprenderán a pie el recorrido desde el barrio porteño de Liniers hasta la Basílica de Luján.

A menos de 40 días de la visita del papa León XIV, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un operativo integral para acompañar a los fieles durante los 60 kilómetros de caminata, con presencia de personal sanitario, fuerzas de seguridad, equipos de Defensa Civil y servicios de asistencia a lo largo del trayecto.

La peregrinación atraviesa los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, antes de llegar a Luján.

Cortes y restricciones para el tránsito

El Ministerio de Transporte establecerá la prohibición de circulación de vehículos por la traza utilizada por los peregrinos y dispondrá móviles destinados a organizar y controlar el tránsito durante el operativo.

La medida alcanzará el recorrido de la peregrinación desde Liniers hasta Luján, por lo que se recomienda a quienes deban desplazarse por las zonas involucradas tener en cuenta las restricciones y seguir las indicaciones del personal de tránsito.

Hospitales móviles, ambulancias y asistencia médica

El dispositivo sanitario contará con hospitales móviles, ambulancias y un shock room móvil, equipado con personal médico para atender posibles emergencias durante la caminata.

También habrá un helicóptero sanitario y se reforzarán las guardias de hospitales provinciales y municipales mediante la coordinación de la Región 7 de Salud.

"Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", el lema de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján - Foto: X @LaPereLujan

Seguridad y monitoreo durante todo el recorrido

El Ministerio de Seguridad desplegará efectivos de distintas áreas, además de patrulleros, motos, caballos y un helicóptero.

El operativo también contará con drones de monitoreo, torres de iluminación y apoyo logístico de Defensa Civil para reforzar la seguridad y la respuesta ante eventuales emergencias.

El seguimiento en tiempo real estará centralizado en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), instalado en la Universidad Nacional de Luján.

Agua, alimentos y baños para los fieles peregrinos

Durante el recorrido se instalarán cinco puestos de alimentación, además de 80 baños químicos para asistir a quienes participen de la peregrinación.

También habrá puntos de suministro de agua a través de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), junto con grupos electrógenos y torres de iluminación.

El Organismo de Niñez y Adolescencia dispondrá personal para acompañar especialmente a niños, niñas y adolescentes que participen del recorrido.

Reciclaje y cuidado del ambiente

El operativo también contempla medidas vinculadas al cuidado ambiental. El Ministerio de Ambiente instalará puestos de separación de residuos y reciclado a lo largo del recorrido.

La iniciativa busca acompañar la gran movilización de personas y facilitar la disposición diferenciada de los residuos generados durante la jornada.

Una muestra de fe que comenzó en 1975

La Peregrinación Juvenil a Luján se realiza de manera ininterrumpida desde 1975 y se consolidó como uno de los acontecimientos religiosos más masivos del país.

Los fieles parten desde Liniers y recorren a pie los 60 kilómetros hasta el Santuario de Luján, donde finalmente participan de las misas que se celebran en la Basílica, perteneciente al Arzobispado de Mercedes-Luján.

La Provincia articula el operativo junto con los gobiernos municipales y la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires.