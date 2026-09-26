La comunidad católica de Neuquén se prepara para participar este domingo de la tradicional peregrinación a la Virgen de Luján en Centenario. La convocatoria, que este año celebra su 46ª edición, movilizará a miles de personas de distintas localidades de la provincia y contará con un importante operativo de seguridad y tránsito que incluirá un corte total en uno de los carriles de la Ruta Provincial 7.

Bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", los fieles volverán a recorrer a pie el trayecto hacia el santuario de Centenario en una de las expresiones de fe popular más convocantes de la región.

"Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", el lema de la peregrinación en sintonía con la movilización a Luján - Foto: Diócesis de Neuquén

A qué hora sale la peregrinación a Centenario desde Plottier

Una de las columnas más numerosas partirá a las 5 de la mañana desde la parroquia San Antonio de Padua, en Plottier.

El recorrido continuará por avenida San Martín, avenida del Trabajo y Constituyente, para luego avanzar hacia el santuario de la Virgen de Luján en Centenario.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca reunir a familias, jóvenes y adultos en una jornada de encuentro comunitario, oración y reflexión.

El recorrido desde Plottier a Centenario de la 46° peregrinación que partes este domingo a las 5 - Foto: Diócesis de Neuquén

Cómo será el corte de tránsito sobre la Ruta Provincial 7

La Policía del Neuquén informó que el operativo especial comenzará a las 6.30 en la primera rotonda de la Ruta 7, a la altura del hipermercado Coto.

Durante el desarrollo de la peregrinación, el carril Oeste, que conecta Centenario con Neuquén, será utilizado exclusivamente por los peregrinos y permanecerá cerrado al tránsito vehicular.

En tanto, el carril Este, en sentido Neuquén-Centenario, permanecerá habilitado para la circulación de vehículos en ambos sentidos.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar.

Operativo de seguridad para acompañar a los fieles

El dispositivo de prevención contará con la participación de la Policía del Neuquén, el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), Defensa Civil y la Municipalidad de Centenario.

Además de ordenar el tránsito, el objetivo será brindar asistencia sanitaria, acompañamiento y respuesta rápida ante cualquier eventualidad durante la caminata.

Desde la fuerza policial también advirtieron que en el sector de Farmacia Global, en Centenario, habrá otra actividad con concentración de personas en las inmediaciones de la Ruta 7, por lo que se reforzarán las medidas de seguridad.

Qué llevar para participar de la peregrinación

Los organizadores recomendaron a los asistentes concurrir con elementos básicos para afrontar varias horas de caminata.

Los cuatro elementos que le deberían faltar a quienes peregrinan:

Gorra o sombrero.

Calzado cómodo.

Protector solar.

Agua para mantenerse hidratado.

También aconsejaron llevar ropa adecuada para las condiciones climáticas y respetar los tiempos de descanso durante el recorrido.

Una de las mayores expresiones de fe popular de Neuquén

La peregrinación a la Virgen de Luján forma parte de la identidad religiosa y cultural de la región. Cada año convoca a miles de personas que llegan desde distintos puntos de Neuquén para agradecer, pedir por sus seres queridos o expresar su fe.

La edición 2026 tendrá un significado especial por su mensaje centrado en la fraternidad y el encuentro comunitario. Según remarcaron desde la organización, la jornada busca fortalecer los vínculos entre las personas y renovar la esperanza colectiva.

"Para los peregrinos neuquinos, la jornada será una nueva oportunidad para caminar como comunidad, poniendo bajo el amparo de María las intenciones, esperanzas y necesidades de cada persona y las de sus familias", señalaron desde la Diócesis de Neuquén.