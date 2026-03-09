El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la empresa no aplicará aumentos en el precio de los combustibles, pese a la suba del petróleo a nivel internacional en medio de la tensión en Medio Oriente.

El directivo lo confirmó a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, donde buscó llevar tranquilidad frente a la incertidumbre que genera la volatilidad del mercado energético global.

“Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”, expresó Marín en el mensaje.

En esa línea, el titular de la compañía remarcó que YPF no generará “cimbronazos” en los precios de los combustibles y que la empresa mantiene una política prudente en relación con los valores que pagan los consumidores.

“YPF no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, afirmó.

Según explicó el CEO, la petrolera trabaja con una estrategia de “micropricing”, que consiste en analizar los valores de manera permanente para ajustar las decisiones según el contexto del mercado.

El sistema permite evaluar los precios día a día y semana a semana mediante un esquema de “moving average”, con el objetivo de amortiguar subas o bajas bruscas en los costos.

De acuerdo con Marín, esta herramienta busca evitar cambios abruptos y aportar mayor previsibilidad, manteniendo valores más estables para los usuarios.

“La volatilidad y la incertidumbre no generan valor real, sino especulación de corto plazo, y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”, concluyó el directivo.