Cristian “Pity” Álvarez se acerca a una instancia clave del juicio oral que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. Tras una nueva audiencia realizada este lunes, la próxima jornada está prevista para el lunes 2 de noviembre, cuando declararán un perito y el sacerdote César Scicchitano Tagle, conocido como el Cura Rockero.

Según informaron a la Agencia Noticias Argentinas, la audiencia de este lunes incluyó los testimonios de dos peritos. Para la próxima jornada, la defensa del músico, integrada por los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, anticipó que Álvarez también declarará ante el tribunal, de acuerdo con lo informado por sus representantes.

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires. La causa busca determinar la responsabilidad penal del músico por la muerte de Díaz, ocurrida el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano.

Cuándo declarará Pity Álvarez y qué falta para cerrar el juicio

La próxima audiencia, prevista para el 2 de noviembre, tendrá dos testimonios pendientes: el de un perito y el del sacerdote César Scicchitano Tagle, cercano al músico y conocido públicamente como el Cura Rockero.

La defensa anunció que Álvarez expondrá ante los jueces durante esa misma jornada. Sin embargo, el cronograma posterior dependerá de las decisiones que adopte el tribunal.

Los abogados también señalaron que evalúan ofrecer dos nuevos testigos. Si el pedido es aceptado, podría convocarse a otra audiencia para recibir sus declaraciones. En caso contrario, el proceso podría avanzar directamente hacia los alegatos, la etapa en la que las partes presentan sus argumentos finales sobre la prueba producida durante el debate.

La defensa denunció riesgos para la salud del músico

En las últimas horas, los representantes de Álvarez difundieron un comunicado en el que solicitaron la intervención urgente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el documento, advirtieron sobre un presunto riesgo para la vida y la salud de su defendido.

Según el escrito remitido a Noticias Argentinas, la defensa tiene en trámite tres recursos de queja relacionados con decisiones judiciales anteriores. Los planteos se refieren al rechazo de cinco acciones de hábeas corpus, al inicio del juicio sin una determinación previa sobre la aptitud del acusado para afrontarlo y a la omisión de una audiencia vinculada con la recusación del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29.

Los abogados también denunciaron presuntos tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de posibles vulneraciones de garantías constitucionales y de tratados internacionales de protección de las personas con discapacidad.

A su vez, cuestionaron la actuación del Ministerio Público Fiscal por un supuesto ocultamiento de pruebas, falta de objetividad e intentos de sancionar a los defensores. Según el comunicado, estos planteos motivaron la intervención de veedores del Colegio Público de Abogados.

Se trata de acusaciones formuladas por la defensa y no de hechos que puedan darse por acreditados a partir del comunicado. Su presentación tampoco implica, por sí misma, que los recursos hayan sido admitidos ni que el tribunal haya resuelto favorablemente los reclamos.

Por qué el juicio a Pity Álvarez se demoró durante años

El proceso por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz atravesó distintas interrupciones relacionadas con evaluaciones sobre el estado de salud mental del músico.

El debate había sido suspendido en 2021, después de que el tribunal considerara que Álvarez no estaba en condiciones psíquicas de afrontar el juicio. En marzo de 2023, la Justicia volvió a ratificar la suspensión del proceso y dispuso nuevas medidas de seguimiento de su estado de salud.

La causa se reactivó en 2026, luego de nuevas evaluaciones médico-forenses que concluyeron que el músico podía comprender el proceso judicial y participar de su defensa. Con esa decisión, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 habilitó el avance del debate oral.

El juicio comenzó el 10 de agosto de 2026, después de más de ocho años desde el hecho investigado. La continuidad del proceso volvió a quedar bajo discusión a raíz de los planteos defensivos y de las cuestiones médicas que se presentaron durante las audiencias.

Qué se investiga en la causa por la muerte de Cristian Díaz

El expediente investiga el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

De acuerdo con la acusación, Álvarez mantuvo una discusión con Díaz y le disparó con un arma de fuego, provocándole la muerte. El músico enfrenta una imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse a partir de la prueba incorporada al juicio y de la resolución que dicte el tribunal. Hasta que exista una sentencia, la acusación no equivale a una condena.