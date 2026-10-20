Polémica por imágenes en el Cementerio de Darwin en Malvinas: aseguran que se trata de tareas de reparación

Las imágenes de intervenciones realizadas en el Cementerio Argentino de Darwin, en las Islas Malvinas, generaron versiones sobre posibles actos de vandalismo. Ante la repercusión, Aeropuertos Argentina aseguró que se trata de trabajos programados de mantenimiento y preservación del sitio.

La compañía informó que las tareas comenzaron en septiembre y está previsto que finalicen a fines de octubre. Entre las intervenciones se encuentran el reemplazo de un cerco deteriorado, la limpieza de vegetación seca, reparaciones en distintos sectores y la construcción de un sistema de drenaje para evitar acumulaciones de agua cerca del monumento.

Según explicó la empresa, el cerco que está siendo reemplazado presentaba un deterioro provocado por más de dos décadas de exposición a las condiciones climáticas.

Por qué retiraron placas del cenotafio

Otro de los trabajos que generó repercusión fue el retiro de placas instaladas en el cenotafio y la cruz principal. Aeropuertos Argentina indicó que la decisión fue acordada con la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur y respondió a que esos elementos habían sido colocados sin autorización.

La empresa sostuvo además que algunas placas provocaron daños sobre el mármol, que actualmente están siendo reparados.

Las normas para visitar el Cementerio Militar Argentino de Darwin establecen que no se pueden fijar placas conmemorativas ni otros recuerdos sobre las cruces de las tumbas o el muro de mármol del cenotafio.

Quién realiza los trabajos en Darwin

Las obras están a cargo de empresas locales contratadas por Aeropuertos Argentina y, según la compañía, se realizan en coordinación con la Comisión de Familiares y las autoridades locales correspondientes.

La empresa señaló que participa en la preservación del cementerio desde su puesta en valor en 2004 y que desde 2010 tiene a su cargo las tareas de mantenimiento.

Los trabajos continuarán durante los próximos días, con el objetivo anunciado de concluir las reparaciones y las tareas de preservación antes de finalizar octubre.