Durante tres días, el artista plástico neuquino Andrés Zerneri trabajará junto a los veteranos de Malvinas en una obra de gran formato que quedará como patrimonio del Centro de Veteranos de Neuquén. La propuesta busca mantener vigente el reclamo de soberanía sobre las Islas y acercar esa memoria a las nuevas generaciones.

“Soberanía desde la Paz. Nadie añora lo que no conoce” es el nombre de la obra que Zerneri comenzará a realizar desde este martes en la sede del Centro de Veteranos de Neuquén, ubicada en Boerr y El Quebrachal. El mural será inaugurado el jueves a las 11 y pasará a formar parte del patrimonio de la institución.

La propuesta pone al arte en el centro de una tarea que los veteranos consideran fundamental: mantener viva la memoria de Malvinas y transmitir a las nuevas generaciones las razones del reclamo argentino de soberanía.

Durante la presentación de la actividad este lunes 14 de septiembre, el presidente del Centro de Veteranos, Elio Canali, destacó la importancia de generar este tipo de iniciativas para acercar la historia a los más jóvenes.

“Estos son los gestos que van a empezar a llegar a los más chicos, que son quienes llevarán este reclamo y memoria adelante”, sostuvo.

Canali también recordó a los 649 soldados argentinos que murieron durante la guerra y remarcó que su compromiso continúa siendo mantener vigente aquella causa.

El arte como una forma de conocer Malvinas

Para Zerneri, la obra no busca solamente homenajear a quienes combatieron y murieron en las islas, sino también generar una representación que permita conocer Malvinas y fortalecer el sentido de pertenencia sobre ese territorio.

“El verdadero sentido de la soberanía se construye cuando uno conoce el espacio, el territorio”, explicó el artista. En ese sentido, señaló que conocer aspectos como la topografía, el clima y la matriz productiva de las islas permite comprender con mayor profundidad las razones que sostienen el reclamo argentino.

El artista neuquino planteó además que el arte puede convertirse en una herramienta para transformar esos conocimientos en símbolos capaces de trascender el presente.

“Se ofrece como una herramienta para poder hacer de esos contenidos un símbolo, una síntesis, pensando no solo en sostener la memoria sino proyectándola a futuro para las nuevas generaciones”, expresó.

Una obra abierta a la comunidad

Francisco Pepe Sánchez, integrante del Centro de Veteranos, invitó a la comunidad a acercarse y participar de la realización del mural durante las tres jornadas de trabajo.

La actividad comenzará este martes y se extenderá hasta el jueves, cuando a las 11 se inaugurará oficialmente la obra en la sede ubicada en Boerr y El Quebrachal.

Martes 15, a las 9: apertura e inicio de la obra, con el artista trabajando en la sede del Centro de Veteranos a la vista del público.

Miércoles 16, a las 9: segunda jornada de trabajo y continuación de la realización, abierta a la visita de la comunidad.

Jueves 17, a las 11: cierre de la actividad, descubrimiento de la obra terminada y donación al Centro de Veteranos, con autoridades, veteranos de Malvinas e integrantes del estudio jurídico.

De la presentación participaron también los veteranos Horacio Haag, Ángel Huenchul, Jorge Minue y Norberto Boudet; las mujeres malvineras Ruth Agüero y Mirna Arbert; el subsecretario de Derechos Humanos y Diversidad de la Municipalidad de Neuquén, Lucas Materre; y la cineasta Aymará Rovera. También estuvieron presentes Mariano Mansilla y los integrantes del estudio jurídico que dirige, uno de los organizadores de la propuesta junto al Centro de Veteranos.

La iniciativa busca que la memoria de Malvinas no quede solamente asociada al pasado, sino que pueda seguir construyéndose desde la educación, el arte y el conocimiento, con las nuevas generaciones como protagonistas de un reclamo que continúa vigente.

Además la propuesta había sido votada por unanimidad la Declaración de Interes Institucional en el Concejo Deliberante.