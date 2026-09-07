Un grupo de jóvenes protagonizó una escena que generó indignación durante el fin de semana en pleno Parque Central de Neuquén capital. Los protagonistas se subieron al Monumento a los Caídos de Malvinas y comenzaron a saltar sobre la estructura, hasta que la llegada de la Policía provocó que abandonaran rápidamente el lugar.

El episodio ocurrió en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, destinado al homenaje a los veteranos y a la memoria de los soldados argentinos que participaron de la Guerra de Malvinas.

Según se pudo observar, los jóvenes accedieron a la parte superior del monumento y comenzaron a desplazarse y saltar sobre el techo, pese a tratarse de una estructura que forma parte de un espacio de homenaje.

La situación fue advertida por personas que se encontraban en el Parque Central, quienes dieron aviso ante lo que estaba ocurriendo.

Llegó la Policía y salieron corriendo

La presencia de los jóvenes sobre el monumento motivó la intervención de efectivos policiales, que se acercaron hasta el lugar para dispersar al grupo y poner fin a la situación. Al advertir la llegada de los uniformados, los protagonistas bajaron rápidamente de la estructura y escaparon corriendo por el sector, evitando así que el episodio pasara a mayores.

No se informó sobre personas heridas ni sobre daños en el monumento como consecuencia de lo ocurrido. El episodio volvió a poner la mirada sobre el cuidado de los espacios públicos que tienen un significado especial para la comunidad.

Un lugar destinado a la memoria de Malvinas

El cenotafio, ubicado en el Parque Central, es uno de los sitios de Neuquén destinados a mantener presente el recuerdo de quienes participaron de la guerra y, especialmente, de los soldados que perdieron la vida durante el conflicto de 1982.

Por ese motivo, la conducta de los jóvenes generó malestar entre quienes presenciaron la escena, especialmente por tratarse de un espacio concebido como lugar de homenaje y memoria.

Por el momento, no trascendieron sanciones ni medidas judiciales vinculadas con el episodio.