Una vecina del Alto Valle utilizó las redes sociales para hacer una denuncia por un robo que sufrió en un reconocido supermercado mayorista de Neuquén. La damnificada relató que ocurrió el miércoles, entre las 9 y 10.30 de la mañana, mientras ella compraba dentro del hipermercado.

Según su denuncia en redes, cuando salió de comprar notó que le abrieron la camioneta que estaba en el estacionamiento del lugar, seguramente con un dispositivo para inhibir alarmas y le robaron la tarjeta verde de la camioneta (Dodge Journey dominio AB123CM) y su carnet de conducir al nombre de Esparza Olave Emilia.

Actualmente está pidiendo colaboración a la comunidad para recuperar estos documentos importantes y otros elementos de valor que también se llevaron los delincuentes.

A esto, la vecina sumó que "el gerente me confirma que estos delitos son moneda corriente, que pasa todos los días que inhiben los vehículos y roban pertenencias no importa si son de valor o no".

También indicó que desde el mayorista le han negado las cámaras de seguridad para ver qué ocurrió y quién fue el responsable, ya que le explicaron que las mismas son privadas para uso del establecimiento.

"Y el guardia de seguridad? Bien gracias, es uno solo para todo el predio. Hasta cuándo van a seguir robando en ese estacionamiento? No soy la primera y seguro que tampoco la última, pero ya es una tomada de pelo que el gerente lo tome normal, entonces que? Venden nuestros vehículos mientras hacemos las compras?", agregó indignada.

La vecina destacó el mal momento que pasó al encontrarse con toda su camioneta abierta y revuelta, sabiendo que alguien violó su intimidad y revisó sus pertenencias. Por el momento se desconoce si realizó la denuncia correspondiente.

Esta modalidad de robo es frecuente en todo el comercio y hay muchos casos como este, ya que los delincuentes calculan que tendrán el tiempo suficiente para actuar mientras la víctima realiza sus compras.

Fallos similares

Según un fallo reciente dictado en Neuquén por un caso similar, la ley de Defensa del Consumidor establece que si la persona fue consumidora y el supermercado proveedor de bienes, los establecimientos deben hacerse cargo.

Alli se indica que estos ofrecen un servicio de estacionamiento que, en beneficio de la empresa, facilita el acceso de los consumidores a sus productos. Así, la empresa asume un deber de custodia respecto a los vehículos estacionados en su predio y debe responder por los daños ocurridos a los vehículos o a los bienes de los clientes que se encuentren en el establecimiento.

En ese caso, la jueza condenó al supermercado a cubrir los costos de reparación del vehículo, así como los perjuicios derivados del robo de las pertenencias de los demandantes.