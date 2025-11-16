¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 16 de Noviembre, Neuquén, Argentina
ECONOMÍA

Arrancó el Black Week Mayorista: rebajas de hasta el 40% y mapa interactivo de comercios

Desde hoy y hasta el 23 de noviembre, autoservicios y distribuidores ofrecen ofertas masivas para consumidores y pequeños comercios.

Por Redacción

Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 19:24
El Black Week Mayorista ya está en marcha y se extenderá hasta el domingo 23 de noviembre en todo el país, con descuentos que llegan al 40% en alimentos, bebidas, artículos de limpieza, higiene personal y productos de almacén. La iniciativa, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), busca reactivar un sector que acumula una caída del 5,4% en ventas durante el primer semestre.

Los clientes —tanto consumidores finales como comerciantes minoristas— podrán consultar las promociones a través de un mapa interactivo disponible en el sitio de CADAM, con direcciones, días y locales adheridos. Las ofertas aplican en mayoristas físicos y plataformas online, con el objetivo declarado de “pasar del rojo al negro” en un año marcado por costos altos y retracción del consumo.

Desde CADAM destacan que el evento es fruto de una acción conjunta entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar la recuperación antes de la temporada alta. Sin embargo, los comercios señalan que, aunque el Black Week ayudará a movilizar ventas, el panorama estructural sigue siendo complejo y reclama reformas que reduzcan la carga fiscal y laboral.

La semana de descuentos ya comenzó y se perfila como clave para compradores que buscan aprovechar precios más bajos y para negocios que necesitan mejorar sus balances antes de fin de año.

