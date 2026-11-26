Efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) rescataron a un ciervo que nadaba en aguas del río Paraná, en Corrientes, y no conseguía alcanzar la costa debido a la fuerza de la corriente. El operativo se realizó en medio de la crecida que afecta a distintos sectores de la región.

Los efectivos de Prefectura llegaron hasta el animal a bordo de una embarcación, lograron ponerlo a salvo y lo trasladaron hasta la costa. Allí fue recibido por personal de Guardavidas, Guardia Urbana y efectivos de la Policía local.

Posteriormente, el ejemplar fue entregado a la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes, que coordinó su traslado al Centro de Conservación Aguará, ubicado en Paso de la Patria.

El rescate puso en evidencia otra de las consecuencias de la crecida: el desplazamiento de animales silvestres que encuentran dificultades para permanecer en sus hábitats naturales cuando el agua avanza sobre las zonas ribereñas.

Paso de la Patria, entre las localidades afectadas por la crecida

La situación en Paso de la Patria refleja el impacto que puede tener el avance del Paraná sobre las poblaciones costeras. La localidad correntina registró sectores de playas cubiertos por el agua y anegamientos en áreas urbanas.

La crecida también repercute sobre la actividad turística y comercial, especialmente en destinos donde las playas, los balnearios y las actividades vinculadas al río forman parte de la principal oferta recreativa.

El impacto sobre la fauna agrega otra dimensión al fenómeno: cuando el agua ocupa sectores de monte, islas y áreas bajas, los animales pueden verse obligados a desplazarse y quedar expuestos a corrientes intensas o a zonas urbanizadas.

La crecida del Paraná mantiene en alerta a varias provincias

El rescate del ciervo se produjo en un escenario de creciente preocupación por la situación hidrológica del Litoral. Los informes de Prefectura Naval Argentina dan cuenta de niveles elevados en distintos puertos y estaciones de medición del río Paraná, mientras que el río Uruguay también registra complicaciones.

De acuerdo con los registros incluidos en el parte de Prefectura que sirve de base para esta información, el Paraná presentaba los siguientes niveles:

Rosario: 4,95 metros, estacionario.

San Lorenzo: 5,36 metros, en alerta y estacionario.

San Javier: 7,40 metros, estacionario.

En el caso del río Uruguay, la situación alcanza a sectores de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, donde el incremento del caudal provocó inundaciones y obligó a realizar evacuaciones.

La evolución de ambos cursos de agua requiere un seguimiento permanente, especialmente en las localidades ribereñas y en las zonas bajas que pueden quedar anegadas.

Yacyretá informó un caudal superior al promedio histórico

Otro indicador de la situación hidrológica es el comportamiento del agua que ingresa al sistema de la Entidad Binacional Yacyretá. Según el organismo, durante noviembre el caudal afluente se mantuvo por encima de los valores promedio. La diferencia informada alcanza el 82%, una variación que permite dimensionar el volumen de agua que está ingresando al sistema.

Este comportamiento se suma a los registros de los organismos de control y al seguimiento de los niveles de los ríos Paraná y Uruguay. La combinación de caudales elevados, inundaciones en zonas ribereñas y desplazamiento de animales silvestres plantea desafíos tanto para las autoridades como para las comunidades que viven y desarrollan actividades económicas cerca de los cursos de agua.

El impacto de El Niño sobre el escenario hidrológico

El fenómeno de El Niño aparece como un factor climático relevante para el seguimiento de las precipitaciones y los caudales en distintas regiones del país.

Sin embargo, es importante distinguir entre la influencia climática general del fenómeno y las causas concretas de cada crecida. Para establecer cuánto incide El Niño en los niveles actuales del Paraná y el Uruguay es necesario considerar los informes hidrológicos, las precipitaciones acumuladas y la evolución de las respectivas cuencas.

En el caso del Litoral, el monitoreo resulta fundamental por las consecuencias que los niveles elevados pueden tener sobre las poblaciones ribereñas, la infraestructura, el turismo y los ecosistemas.

La afectación de la fauna silvestre, como ocurrió con el ciervo rescatado en Corrientes, muestra que las consecuencias no se limitan a las áreas habitadas.