A pocas semanas de la visita que el papa León XIV tiene prevista a la Argentina, una delegación de la Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvo una audiencia con el Sumo Pontífice en el Vaticano y le presentó un panorama crítico sobre la realidad económica y social que atraviesa el país.

Qué sindicalistas encabezaron la comitivia de la CGT que viajó al Vaticano

La comitiva estuvo encabezada por Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y líder de la UOCRA, junto a Cristian Jerónimo, co-secretario de la central obrera y referente del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines. El encuentro se desarrolló en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur.

Durante la reunión, los representantes sindicales plantearon al Papa su preocupación por el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población. Entre los temas abordados figuraron la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, la precarización laboral, el endeudamiento de las familias y las dificultades para generar empleo formal y estable.

Según explicaron desde la CGT, también se analizó el impacto de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías en el mercado de trabajo. Los dirigentes sindicales advirtieron que la transformación tecnológica debe incluir la participación de los trabajadores y sus organizaciones para evitar mayores niveles de exclusión y desigualdad.

Del encuentro también participaron el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, y el expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, entre otros referentes del ámbito sindical, empresarial y social.

Martínez aseguró que el Papa encontrará una Argentina atravesada por "mucha tristeza" como consecuencia de un "ajuste extremadamente severo", en referencia a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. En ese contexto, León XIV reafirmó la necesidad de impulsar modelos de desarrollo "más humanos, sostenibles y solidarios", con especial atención a los sectores más vulnerables.

La audiencia tuvo además una fuerte carga política y simbólica por concretarse antes de la gira regional que el pontífice realizará en noviembre y que incluirá escalas en Argentina, Uruguay y Perú. La expectativa por esa visita crece tanto en el ámbito político como sindical, en un escenario marcado por la discusión sobre el rumbo económico y el futuro del empleo.