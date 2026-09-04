La CGT Regional Alto Valle comenzó a preparar la visita del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a la región para la última semana de septiembre. El encuentro reunirá a organizaciones sindicales, políticas y sociales de Río Negro y Neuquén, en un contexto de debate sobre la situación nacional y los desafíos de la Patagonia.

La primera reunión de coordinación se realizó en la sede de ATSA Río Negro, con la participación del secretario general de la CGT Regional Alto Valle, Gustavo Sol, la secretaria general adjunta, Gloria Ovejero, y representantes de distintos espacios sindicales y sociales.

Durante la actividad, se definieron los lineamientos iniciales para la organización del evento, que incluirá la presentación del último libro de Kicillof y encuentros con dirigentes sindicales, políticos, sociales y referentes comunitarios. Desde la central obrera señalaron que el objetivo es generar un espacio de debate amplio sobre la situación política, económica y social del país, además de los desafíos que atraviesa la región patagónica.

La visita también tendrá una lectura política: Kicillof es considerado una de las figuras con mayor proyección dentro del peronismo y su recorrido por distintas provincias se da en un contexto de discusión sobre liderazgos y alternativas de cara al futuro.

Por el momento, no hubo precisión en la fecha ni el lugar del encuentro. La CGT Regional Alto Valle continuará con las reuniones de coordinación durante los próximos días para avanzar en la organización y garantizar la participación de distintos sectores.