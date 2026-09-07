La llegada de León XIV a la Argentina ya comenzó a movilizar a la Iglesia en todo el país. A poco más de un mes de la visita apostólica, se abrió la preinscripción para voluntarios que quieran colaborar durante las actividades que el Papa desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La convocatoria está destinada a hombres y mujeres de entre 18 y 65 años que tengan espíritu de servicio y quieran participar en distintas tareas vinculadas con la atención de los peregrinos, la logística y las actividades pastorales previstas durante la visita.

La inscripción ya fue distribuida a las diócesis de todo el país y se realiza a través de la plataforma oficial de Acreditaciones Episcopado.

León XIV visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján en noviembre.

Una convocatoria para acompañar un momento histórico

Bajo el lema “Servicio con humildad”, la organización definió al voluntariado como una pieza fundamental para el desarrollo de las actividades que acompañarán la presencia del Santo Padre.

“La llegada del Santo Padre León XIV constituirá un momento histórico para nuestro pueblo y la Iglesia argentina”, expresaron.

El material difundido señala además que los voluntarios serán “el corazón logístico y pastoral del encuentro”, con la participación de miles de servidores destinados a recibir a los peregrinos y colaborar en las diferentes áreas.

La propuesta también toma como referencia las palabras de León XIV en la encíclica Magnifica humanitas:

“No tengamos miedo de comprometernos en la construcción del bien común, poniendo a Dios en el horizonte y a cada persona en el centro de nuestras decisiones”.

La convocatoria de voluntarios ya está abierta en todo el país.

Quiénes pueden anotarse y qué deberán hacer

Podrán postularse ciudadanos argentinos y personas con residencia legal vigente en el país, siempre que tengan entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026.

La preinscripción no significa una incorporación automática. La asignación de funciones dependerá de los perfiles de los postulantes y de las necesidades operativas de cada área.

Las personas que finalmente sean convocadas deberán participar de instancias obligatorias de formación virtual y presencial, previstas durante octubre y los primeros días de noviembre.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 8 de octubre y el despliegue de los voluntarios tendrá lugar durante la visita de León XIV, entre el 8 y el 11 de noviembre.

La convocatoria será acompañada por obispos, sacerdotes, diáconos, movimientos, comunidades, pastoral juvenil, Cáritas y equipos diocesanos de comunicación, que promoverán la participación mediante parroquias, reuniones pastorales, celebraciones litúrgicas y redes sociales.

Periodistas podrán capacitarse para cubrir la visita de León XIV.

También preparan a los periodistas para la visita

Mientras avanza la organización del encuentro, la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) preparan un ciclo de capacitación destinado a periodistas que cubrirán la visita papal.

La propuesta tendrá tres encuentros durante septiembre y será gratuita, con registro previo. El primero será presencial el 11 de septiembre, en la sede de Sipreba, ubicada en Solís 1158, en el barrio porteño de Constitución. Los otros dos serán virtuales, el 18 y el 25 de septiembre, siempre a las 11.

El programa abordará contenidos vinculados con el pontificado de León XIV, la organización de un viaje apostólico, el sistema de acreditaciones, el funcionamiento del Vaticano y la estructura de la Iglesia en la Argentina.

También habrá un panel con reconocidos vaticanistas, quienes compartirán su experiencia en coberturas papales.

La coordinación estará a cargo de la periodista Silvina Oranges. En el primer encuentro participarán el presbítero Máximo Jurcinovic, director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la CEA, y el presbítero Facundo Fernández Bulis, integrante del Equipo Coordinador Nacional de la visita del pontífice.

La organización difundió además un documento con los lineamientos para la convocatoria de voluntarios, que reúne los requisitos, las etapas del proceso de selección y formación, los criterios de participación y las orientaciones para impulsar la convocatoria en parroquias, movimientos y comunidades.